Romania are in continuare cei mai multi proprietari de case din Uniunea Europeana

La nivelul UE, procentul cetatenilor care detin propria locuinta s-a mentinut stabil, la aproximativ 70%, in perioada 2010-2016.In randul statelor membre, cel mai ridicat procent al cetatenilor care detineau in 2016 propria locuinta se observa in Romania (96%), Croatia si Lituania (ambele cu 90%), la polul opus fiind Germania (52%), Austria (55%), Danemarca (62%) si Marea Britanie (63%).De asemenea, peste 11% dintre cetatenii UE declara ca sunt impovarati de costurile cu locuinta. In 2016, cu aceasta problema se confruntau in primul rand cetatenii din Grecia (41%), urmati de cei din Bulgaria (21%), Germania (16%), Danemarca (15%) si Romania (14,4%).Cel mai redus nivel era in Malta (1%), Cipru (3%) si Finlanda (4%).Preturile caselor si apartamentelor, inclusiv achizitiile de locuinte noi si existente, au inregistrat in UE rate de crestere de aproximativ 8% in 2006 si 2007, dupa un declin de 4% in 2009, ca rezultat al crizei financiare.Preturile au inceput din nou sa creasca in 2014.Per ansamblu, in perioada 2010-2017, preturile locuintelor au crescut cu 11% in UE si cu 6% in zona euro.In aceasta perioada, cel mai semnificativ avans s-a inregistrat in Suedia (56%), Austria (49%), Letonia (47%) si Luxemburg (4 %), iar cel mai important declin in Spania (minus 17%), Italia (minus 15%) si Cipru (minus 9%).In Romania, preturile locuintelor au crescut cu 6,1% in 2017, dupa ce in 2010 inregistrasera un declin de 7,5%.