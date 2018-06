Romania, din nou pe ultimul loc in UE. Topul celor mai inovatoare tari

In raportul publicat vineri se arata ca performanta UE in materie de inovare continua sa se imbunatateasca, dar ca sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura competitivitatea Europei pe plan mondial. Romania este considerata un inovator modest, iar din 2010 performantele tarii sunt in scadere. Punctele forte ale Romaniei sunt mediul prietenos cu inovatiile si efectele asupra vanzarilor, in timp ce punctele slabe sunt inovatorii si investitiile firmelor.In fiecare an, CE publica o evaluare comparativa a performantei in materie de inovare a statelor membre si o compara cu concurenta internationala. Datele faciliteaza evaluarea de catre statele membre si de catre UE in ansamblu a domeniilor in care este necesara focalizarea eforturilor.Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, a afirmat: "Tabloul de bord din 2018 arata inca o data ca Europa are mult talent si spirit intreprinzator, dar trebuie sa ne straduim mai mult sa transformam excelenta intr-un succes. UE, statele membre, regiunile si sectoarele industriale, inclusiv numeroasele IMM-uri, trebuie sa lucreze impreuna pentru a spori eficienta de alocare a economiei noastre, pentru a imbunatati functionarea pietei interne si pentru a contribui la garantarea faptului ca Europa ramane in avangarda internationala a inovarii".La randul sau, Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, stiinta si inovare, a declarat: "Aceasta editie a tabloului de bord arata inca o data ca Europa este puternica in domeniul stiintei, dar ca are un nivel sub-optim de performanta in domeniul inovarii. Agenda reinnoita pentru cercetare si inovare stabileste o serie de masuri pentru ca Europa sa devina un lider mondial in domeniul inovarii. Propunerile noastre pentru Orizont Europa, urmatorul program de cercetare si inovare al UE, vor accelera inovarea de-a lungul intregului lant valoric si vor sprijini identificarea si dezvoltarea inovatiilor".Editia din acest an a tabloului de bord european privind inovarea arata o tendinta pozitiva in majoritatea statelor membre ale UE - in special in ceea ce priveste Malta, Olanda si Spania, Suedia ramanand lider la nivelul UE in materie de inovare. UE reduce decalajele fata de principalii concurenti precum Canada, Japonia si Statele Unite ale Americii. Insa eliminarea acestei sincope in domeniul inovarii si mentinerea avantajului fata de China vor necesita un efort concertat in vederea consolidarii potentialului de inovare al Europei.Constatarile vin in sprijinul noii agende pentru cercetare si inovare, recent lansata de Comisie - care invita liderii UE sa actioneze acum pentru a ajuta Europa sa devina motorul inovarii la nivel mondial, conform potentialului sau. La 16 mai, la Sofia a avut loc o discutie informala intre liderii UE, preconizandu-se formularea unor concluzii cu ocazia reuniunii Consiliului European din 28-29 iunie. Pentru a contribui la pozitia de lider mondial a Europei in domeniul inovarii, Comisia a propus, la 7 iunie, cel mai ambitios program de finantare a cercetarii si inovarii in UE, Orizont Europa, care beneficiaza de 100 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Finantarea acordata de UE nu este insa suficienta. Pentru a mentine si a imbunatati modul de viata european, este necesar un efort concertat al sectorului public si al celui privat.Conform tabloului de bord european privind inovarea 2018, in medie, performantele in materie de inovare ale UE au crescut cu 5,8 % incepand din 2010. In ultimii 8 ani, performantele in materie de inovare au crescut in 18 state membre ale UE si au scazut in zece. Performantele au cunoscut cea mai mare crestere in Lituania, Malta, Olanda, Marea Britanie, iar cea mai mare scadere in Cipru si Romania.La nivel global, UE isi reduce ecartul fata de Canada, Japonia si Statele Unite. UE isi mentine superioritatea fata de China, dar aceasta superioritate scade rapid, datorita faptului ca China si-a imbunatatit performantele aproape de trei ori mai repede decat UE. In raport cu Coreea de Sud, UE a ramas in urma, insa in urmatorii ani se preconizeaza o recuperare treptata a decalajului.In domenii specifice de inovare, liderii UE sunt: Danemarca (resurse umane si mediu propice inovarii), Luxemburg (sisteme de cercetare atractive), Franta (finantare si sprijin), Irlanda (inovarea in IMM-uri, impactul asupra ocuparii fortei de munca si asupra vanzarilor), Belgia (retele de inovare si colaborare).Performantele in materie de inovare s-au imbunatatit cel mai mult in domeniul benzii largi, al resurselor umane, precum si al atractivitatii sistemelor de cercetare, in special prin intermediul co-publicatiilor internationale.Cheltuielile publice in ceea ce priveste cercetarea si dezvoltarea raman, ca procent din PIB, sub nivelul din anul 2010. In urmatorii doi ani, este de asteptat ca performanta generala a UE in domeniul inovarii sa se amelioreze cu 6%, se arata in raport.Tabloul de bord european privind inovarea, publicat anual, ofera o evaluare comparativa a performantelor statelor din UE si ale catorva tari terte in domeniile cercetarii si inovarii. El analizeaza relativele avantaje si dezavantaje ale sistemelor nationale de cercetare si inovare si ajuta statele membre sa evalueze domeniile in care trebuie sa isi concentreze eforturile pentru a obtine performante sporite in materie de inovare.