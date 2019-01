Romania militeaza in PE pentru echilibrul dintre viata profesionala si viata de familie

Acordul politic urmeaza sa fie aprobat si de catre statele membre ale Consiliului UE."Directiva incurajeaza participarea femeilor pe piata muncii si o impartire egala a responsabilitatilor intre femei si barbati in familie si contribuie, de asemenea, la micsorarea diferentelor salariale dintre femei si barbati. Acordul politic obtinut reprezinta un real succes la nivelul UE in ceea ce priveste politicile din domeniul social si asigura un pachet de drepturi concrete pentru cetatenii europeni", a declarat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai.Scopul directivei este de a imbunatati accesul pe piata muncii al parintilor angajati si al ingrijitorilor si introduce o serie de standarde minime la nivelul UE in ceea ce priveste concediul de crestere a copilului, concediul de paternitate, concediul pentru ingrijitori si aranjamentele de munca flexibile, se mentioneaza in comunicatul remis de Ministerul Muncii.Astfel, pentru incurajarea partajarii responsabilitatilor familiale dupa nasterea unui copil, familiile vor putea beneficia de o perioada minima de concediu de crestere a copilului remunerata, dintre care o parte va fi netransferabila si un segment remunerat la acelasi nivel ca si in cazul concediului de maternitate asigurat prin legislatia nationala, potrivit comunicatului citat.Pentru sustinerea persoanelor cu responsabilitati de ingrijire a unor rude, care de cele mai multe ori sunt femei si care se confrunta cu efecte negative in ceea ce priveste participarea lor pe piata fortei de munca, aceasta directiva va asigura un concediu minim anual pentru fiecare lucrator. De asemenea, lucratorii vor avea dreptul de a solicita aranjamente de munca flexibile. Aceasta masura s-a dovedit a avea un impact pozitiv asupra angajatilor, dandu-le posibilitatea de a avea mai mult control asupra timpului si locului pe care il aloca pentru indeplinirea sarcinilor, se precizeaza in comunicatul transmis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.