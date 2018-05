Romania este pe ultimul loc in Europa in privinta educatiei financiare. Bulgarii sunt cu mult peste noi!

"Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste educatia financiara. Doar unul din cinci romani are o intelegere destul de buna a produselor financiare, nu o spunem noi, o spune agentia de rating Standard & Poor's, fata de 1 din trei cetateni globali.Ceea ce inseamna ca rata de educatie financiara, deci indicatorul care masoara aceasta componenta in Romania, este de 21%, fata de 52% in Uniunea Europeana, o medie la nivelul Uniunii Europene si 65% in tarile nordice.Sigur, veti zice ca ar trebui sa facem o comparatie intre educatia financiara din Romania si statele care ne sunt similare.Deci inca o data, in Romania este 21%, iar in statele din Europa Centrala si de Est, sa va dau niste exemple: in Cehia este 58%, Ungaria 54%, Slovacia 48%, Polonia 42% si chiar si Bulgaria 35%", a spus Alexandru Ciuncan.APPA - Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor lanseaza campania de educatie financiara - "Traieste Viitorul!" sustinuta de Metropolitan Life.Scopul campaniei este de informare si educare privind resursele si instrumentele de economisire puse la dispozitia romanilor pentru pastrarea aceluiasi standard de viata la momentul retragerii acestora din activitate si in cazul intamplarii unor situatii neprevazute precum accident sau imbolnavire.Aceasta initiativa este lansata in contextul in care imbatranirea populatiei este un factor ingrijorator pentru viitorul financiar al romanilor activi in prezent, iar veniturile consumatorilor sunt semnificativ afectate de evenimente majore atunci cand ele intervin.Aceste informatii sunt evidentiate de un studiu realizat de KPMG la solicitarea APPA, care ilustreaza nevoia de crestere a nivelului de educatie financiara in Romania.De asemenea, o parte importanta din campanie o constituie si lansarea, in luna iunie, a unui portal informativ (www.traiesteviitorul.ro) care va constitui o sursa eficienta si usor accesibila de informare cu privire la instrumentele de economisire pe termen lung.Romanii vor fi directionati sa acceseze acest portal pentru informare printr-o ampla campanie derulata online, care va include, pe langa forme clasice de promovare, si experimente sociale menite sa atraga atentia asupra responsabilitatii pe care fiecare o are fata de viitorul sau financiar.Studiul realizat de KPMG arata ca doar 19% dintre romani economisesc pentru batranete, fapt deloc surprinzator avand in vedere ca 4 din 10 romani nu detin un cont bancar (conform datelor publicate recent de Banca Mondiala).Pe langa formele clasice de economisire, precum depozitele bancare, romanii au la dispozitie si asigurarile de viata, ca instrument complex care imbina atat componenta de protectie, cat si pe cea investitionala.In prezent, ponderea asigurarilor de viata in Romania este de 20% din totalul pietei de profil, prin comparatie cu media Uniunii Europene, care se situeaza la 60%. Un roman cheltuie, in medie, 18 euro pe an pentru asigurari de viata, media in statele europene fiind de 1.300 euro pe an.