Romania va prelua presedintia Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii la 1 noiembrie 2018

"Ne aflam intr-o conjunctura deosebita anul acesta si cel viitor, intrucat Romania va prelua de la 1 ianuarie 2019 si presedintia UE, astfel ca mandatele se vor suprapune si va fi o mare prioritate", a aratat Dorobantu.Potrivit acestuia, Romania isi propune sa promoveze patru tematici prioritare si directii de actiune pe durata mandatului: imbunatatirea conectivitatii si mobilitatii in regiunea Dunarii prin promovarea transporturilor, turismului, digitalizarii si a contactelor intre oameni; revigorarea Strategiei Europene pentru Regiunea Dunarii prin crearea de sinergii intre toti actorii implicati si Comisia Europeana, operationalizarea Secretariatului Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD).O alta directie de actiune este dezvoltarea de schimburi de experienta pe ariile prioritare ale macrostrategiei, precum dezvoltarea transnationala a clusterelor prin schimbul de bune practici intre entitatile participante la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii."Obiectivul major pentru Romania il reprezinta relansarea strategiei. Procesul acesta necesita atat o abordare la nivel politic, cat si tehnic. Este nevoie de utilizarea tuturor mecanismelor si parghiilor pe care le are tara noastra, inclusiv prin prisma faptului ca vom detine presedintia UE, astfel ca avem toate sansele sa realizam acest obiectiv important. Vrem sa sporim vizibilitatea SUERD, prin sustinerea de proiecte locale si nationale", a mai spus reprezentantul MAE.El a aratat ca aceasta strategie reprezinta un mecanism comunitar de cooperare a statelor din zona Dunarii, structurat pe patru piloni: interconectarea regiunii Dunarii, protejarea Dunarii, cresterea prosperitatii si consolidarea regiunii.Fiecare dintre acesti piloni este segmentat pe arii prioritare. Exista 11 arii prioritare, iar fiecare dintre ele este coordonata de doua state. Romania coordoneaza trei arii prioritare.Guvernul Romaniei a aprobat, in cadrul sedintei din 20 septembrie 2018, conceptul presedintiei romane a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii si calendarul reuniunilor si evenimentelor tematice propuse de tara noastra pe durata mandatului, potrivit unui comunicat al MAE.Procesul de pregatire a conceptului si a calendarului evenimentelor privind presedintia romana a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii a fost gestionat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, in calitate de structura nationala de coordonare,si a presupus un amplu exercitiu de consultare a tuturor actorilor relevanti (institutiile guvernamentale implicate in gestionarea ariilor prioritare, reprezentanti ai administratiei publice locale si ai mediului academic si asociativ) .