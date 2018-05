Romanii sunt cei mai constiinciosi europeni cand vine vorba de plata chiriilor si ipotecilor

La nivelul UE, in 2016, ponderea celor care aveau arierate la plata chiriilor si ipotecilor era de 3,5%.Tarile membre unde cea mai mare pondere a populatiei avea arierate la plata chiriilor si ipotecilor sunt: Grecia (15,3%), Cipru (8,6%), Spania si Franta (cu cate 5,2%) si Ungaria (5,1%).In schimb, tarile unde mai putin de 2% din populatie avea in 2016 arierate la plata chiriilor si ipotecilor erau: Romania (0,9%), Croatia si Polonia (ambele cu 1,3%), Irlanda si Lituania (ambele cu 1,4%), Germania (1,6%) si Estonia (1,8%).Eurostat subliniaza insa ca aceste cifre sunt influentate de faptul ca in unele stateConform datelor publicate anterior de Eurostat, Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al procentajului populatiei care traieste in locuinte proprietate personala, 96% in 2016, cu mult peste media din UE, de 69,3%.Cand vine vorba de arieratele la plata ipotecilor, chiriilor si altor plati lunare, precum facturile la utilitati sau achizitiile cu plata in rate, unul din zece europeni (10,4%) aveau intarzieri la plata in 2016.In randul statelor membre, aproape jumatate (47,9%) din populatia Greciei avea arierate la plata ipotecilor, chiriilor, facturilor la utilitati sau a cumparaturilor cu plata in rate. Aproape o treime din populatia Bulgariei (34,2%), peste un sfert din populatia Ciprului (26,6%) si Croatiei (26,4%) si aproape 20% din populatia Romaniei erau intr-o situatie similara.La polul opus, 14 din cele 28 de state membre UE aveau mai putin de 10% din populatie cu arierate la plata ipotecilor, chiriilor, facturilor la utilitati sau a cumparaturilor cu plata in rate in 2016. Cele mai mici procente erau inregistrate in Germania (4,2%), Cehia (4,4%) si Olanda (5%) .