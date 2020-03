Seful Eurogrup: UE este intr-o situatie comparabila cu cea dintr-un razboi, din punct de vedere economic

"Izolarea fortata a economiilor noastre pune economiile noastre intr-o situatie comparabila cu cea dintr-un razboi. Se pregateste un raspuns puternic", a spus Mario Centeno, inaintea unei videoconferinte a celor 27 de ministrii de Finante din UE consacrata coronavirusului.Centeno a anticipat ca la aceasta reuniune virtuala, unde ar urma sa fie adoptate o serie de masuri economice la provocarile ridicate de pandemie, se va incheia cu "o declaratie referitoare la un raspuns UE coordonat". Printre masurile posibile se numara "initiative destinate tinerii sub control si tratamentului maladiei, un sprijin sub forma de lichiditate pentru companii, in special pentru IMM-uri, pentru sprijinirea muncitorilor si familiilor lor, masuri care vor ajuta la depasirea perioadei dificile pana la finalul pandemiei", a adaugat Centeno.Asa cum a anuntat inca de vineri Comisia Europeana, regulile UE cu privire la disciplina bugetara a tarilor dar si cele cu privire la subventiile de stat nu vor afecta masurile adoptate de statele europene pentru sustinerea economiilor lor, a subliniat Mario Centeno. Posibilitatea de relaxare a regulilor bugetare, in circumstante exceptionale, este inscrisa in tratatele europene. "Flexibilitatea este acolo si va fi utilizata", a insistat Centeno.Ministrii de Finante din cele 27 de state membre vor participa luni, 16 martie 2020, incepand cu ora 16:00, la o videoconferinta in cadrul reuniunii Eurogroup extins, care are ca scop instituirea unor masuri economice coordonate la nivelul Uniunii Europene.Reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare a fost amanata pentru vineri, 20 martie 2020, si se va desfasura in format de videoconferinta.