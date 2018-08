Siegfried Muresan solicita suplimentarea bugetului UE cu 110 milioane euro pentru despagubirea fermierilor afectati de pesta

Potrivit sursei citate, primul amendament prevede alocarea a 100 de milioane de euro catre Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru masurile specifice destinate fermierilor afectati de pesta porcina africana.In cel de-al doilea amendament, deputatul european solicita cresterea cu 10 milioane de euro, de la 50 de milioane de euro, la 60 de milioane de euro, a alocarilor pentru Fondul privind masuri de urgenta legate de sanatatea animalelor si a plantelor din cadrul Programului pentru Produse si Hrana Animalelor gestionat de Comisia Europeana."Numarul focarelor de pesta porcina africana din Romania creste de la o zi la alta. Avem deja 10 judete din Romania in care s-au identificat focare si alte 7 judete cu risc crescut de contaminare. Epidemia a cauzat pana acum pagube de zeci de milioane de euro pentru fermierii romani, iar aceasta suma continua sa creasca.De aceea, am cerut astazi, prin doua amendamente, alocarea a 110 milioane de euro din Bugetul Uniunii Europene de anul viitor pentru masuri privind sprijinirea fermierilor europeni afectati de pesta porcina, inclusiv fermierii din Romania', a declarat eurodeputatul roman, dupa depunerea amendamentelor.In viziunea lui Muresan, conditia principala pentru ca acesti bani sa fie alocati si sa ajunga la fermierii romani afectati este ca Guvernul Romaniei si autoritatile romane sa stopeze raspandirea pestei porcine africane, "lucru pe care autoritatile romane nu l-au facut la timp"."Mai mult, autoritatile romane nu au luat nici macar masurile recomandate de Comisia Europeana pentru prevenirea aparitiei pestei porcine. Dovada acestui fapt este raportul de audit al Comisiei publicat in septembrie 2017.De aceea, cer Guvernului si autoritatilor romane abilitate sa aplice de urgenta masurile necesare pentru stoparea raspandirii focarelor tocmai pentru ca fermierii romani sa poata beneficia anul viitor de fondurile europene pe care le-am solicitat. Guvernul nu trebuie sa fie un obstacol in accesarea acestor fonduri de catre fermieri", a adaugat Muresan,Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2019 urmeaza a fi adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene pana la finalul lunii noiembrie 2018.Conform datelor prezentate, miercuri, de catre presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu, valoarea despagubirilor platite celor afectati de pesta porcina africana se ridica, in prezent, la 222.060 de lei, pana la aceasta data fiind finalizate dosare de evaluare aferente despagubirilor pentru un numar de 1.890 de exploatatii.De asemenea, in acest moment sunt in evolutie 781 de focare de pesta porcina africana, active in 10 judete, fiind afectate 165 de localitati. Dintre aceste focare, 11 sunt in exploatatii industriale, unul este intr-un abator, iar un alt focar se afla intr-o exploatatie de tip A. In plus, sunt confirmate 40 de cazuri la mistret. Numarul porcilor ucisi se ridica la 123.411.