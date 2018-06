Statele din zona euro au fost somate de BCE sa isi reduca nivelul datoriilor

"Recenta volatilitate de pe pietele financiare scoate in evidenta necesitatea de a utiliza actualul mediu macroeconomic favorabil intr-un mod mai decisiv pentru a cea rezerve fiscale si a reduce nivelul ridicat al datoriei. Acest lucru este indispensabil pentru increderea in moneda unica", subliniaza BCE intr-un articol pe tema recomandarilor privind bugetul UE, transmite Bloomberg.Chiar daca BCE nu a mentionat o anumita tara, avertismentul este relevant in special pentru Italia, in conditiile in care autoritatile de la Roma se indreapta spre o confruntare cu UE din cauza planurilor de cheltuieli ale noilor lideri populisti.Impreuna cu euroscepticismul exprimat de mai multi membri din coalitia la putere, aceste planuri au dus la cresterea cu un procent a randamentelor pentru obligatiunile italiene pe zece ani.Pentru a impune disciplina fiscala in randul statelor membre, dupa criza datoriilor suverane, a fost introdusa o evaluare semestriala a planurilor privind cheltuielile guvernamentale si reducerea datoriilor, cunoscuta sub denumirea de Semestrul European. Insa BCE a aratat, in repetate randuri, ca procesul este unul prea relaxat iar statele membre nu fac suficient pentru a-si consolida finantele inaintea urmatoarei crize."Semestrul European din acest an este deosebit de important in vederea evitarii repetarii greselilor facute inainte de criza financiara, cand nu au fost puse la punct rezerve fiscale suficiente in perioadele economice favorabile. Recesiunea care a urmat a fost agravata de nevoia brusca a inaspririi fiscale pro-ciclice", subliniaza BCE.Un esec in punerea in aplicare consistenta a regulilor ar putea slabi de asemenea eforturile, sustinute de Franta si Germania, in vederea adancirii integrarii zonei euro prin adaugarea unei capacitati fiscale limitate si unui fond de rezolutie bancara. Acest plan ar urma sa fie discutat la summitul european care incepe joi la Bruxelles.