Comisar european: Ne asteptam la o recesiune. Suntem in razboi cu virusul. Un razboi economic

Epidemia a afectat lanturile globale de aprovizionare si a determinat numeroase state sa-si inchida frontierele si sa introduca masuri drastice de izolare."Evident, ne asteptam la o recesiune in timpul acestui an. Suntem in razboi cu virusul. Un razboi economic", a declarat Breton la postul de radio BFM."Inainte de criza ne asteptam la o crestere de 1,4% in UE, acum estimam un impact negativ intre 2% si 2,5%", a adaugat oficialul.Si Maarten Vervey, seful Departamentului economic al CE, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana si zona euro vor fi foarte probabil in recesiune anul acesta, din cauza epidemiei."Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro si al UE ca intreg sa scada sub zero anul acesta si, in mod potential, chiar mult sub zero", a declarat Maarten Vervey la o conferinta de presa.Luna trecuta, Comisia Europeana a anuntat ca isi mentine nemodificate previziunile privind cresterea Produsului Intern Brut (PIB) in zona euro si Uniunea Europeana, chiar daca a tras un semnal de alarma fata de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale si epidemia de COVID-19, care ar putea afecta activitatea economica.Conform previziunilor economice de iarna, cresterea economiei zonei euro ar fi trebuit sa ramana stabila la 1,2% in 2020 si in 2021. Pentru UE se estima o usoara incetinire a cresterii la 1,4% in 2020 si 2021, in scadere fata de 1,5% in 2019.Urmatoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele din primavara anului 2020, care sunt programate a fi publicate in 7 mai.