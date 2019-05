Tinerele din tarile UE parasesc mai devreme casa parinteasca decat tinerii. Baietii din Romania, cel mai greu de "urnit"

Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata de 33,6), Grecia (28 fata de 30,6), Ungaria (25,8 fata de 28,3), Polonia (26,3 fata de 28,8), Slovacia (29,7 fata de 32,1) si Lituania (24,5 fata de 26,9).La nivelul UE, mai mult de o treime (35,3%) din barbatii cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani inca locuiau cu parintii lor in 2017, comparativ cu doar o cincime (21,7%) din femeile din acelasi grup de varsta. In medie, unul din patru adulti (28,5%) inca locuia in casa parinteasca.In statele membre ale UE, procentul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani care inca locuiau cu parintii lor varia de la mai putin de 10% in Danemarca (3,2%), Finlanda (4,7%) si Suedia (6%), la mai mult de jumatate in Croatia (59,7%), Slovacia (57%) si Grecia (56,3%).Datele Eurostat arata ca, in 2017, varsta medie la care tinerii paraseau casa parinteasca era de 26 de ani, dar exista diferente semnificative intre statele membre UE. Astfel, cel mai devreme "zboara din cuib" tinerii din Suedia (18,5 ani), Luxemburg (20,1 ani), Danemarca (21,1 ani), Finlanda (22 ani), Estonia (22,2 ani), Germania, Franta si Olanda (toate cu 23,7 ani) si Marea Britanie (24,7 ani), iar cel mai tarziu tinerii din Croatia (31,8 ani), Slovacia (30,9 ani), Malta (30,7 ani), Italia (30,1 ani), Bulgaria (29,6 ani), Spania (29,5 ani), Grecia (29,3 ani) si Portugalia (28,9 ani).Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia celebrarii pe 15 mai a Zilei Internationale a Familiilor.