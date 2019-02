Transparency International critica opacitatea Eurogrupului

"Pentru o institutie ale carei decizii au avut un impact asupra vietii a milioane de europeni, exista multe lucruri misterioase despre Eurogrup", se arata intr-un raport difuzat de ONG-ul anti-coruptie.Din 1998, Eurogrupul reuneste o data pe luna ministri de finante din cele 19 tari europene care au adoptat moneda unica lansata in 1999. Institutia este condusa de unul dintre ministri si portughezul Mario Centeno asigura in prezent conducerea.Inaintea crizei datoriei in zona euro declansata de criza financiara globala din 2008, Eurogrupul era un fel de "forum de discutii" politic, dar totul s-a schimbat atunci cand idealul monedei unice euro a devenit un cosmar financiar.Situatia urgenta a necesitat o coordonare stransa intre guvernele zonei euro pentru a face fata pietelor financiare care amenintau sa ucida proiectul monedei unice.Intr-o serie de reuniuni de maraton intre 2010 si 2013, marii finantatori ai zonei euro au organizat planuri de salvare si o noua guvernanta politica pentru moneda unica, inclusiv controlul planurilor nationale de cheltuieli.Dar, in pofida cresterii considerabile a responsabilitatilor sale, Eurogrupul a ramas un grup de ministri care sunt responsabili doar unul fata de celalalt sau fata de capitalele lor, critica Transparency International.ONG-ul sustine, de asemenea, ca in principal statele membre mari, in special Germania si Franta, sunt cele care detin puterea, chiar daca, cel putin teoretic, deciziile sunt luate in unanimitate. Franta si Germania reprezinta impreuna aproximativ jumatate din PIB-ul zonei euro.Statele membre mai mici, "sub presiunea pietelor financiare si a constrangerilor de timp (...) intampina probleme in blocarea procedurilor", se afirma in raport.Acest dezechilibru este si mai evident in cadrul Mecanismului european de stabilitate (ESM), fondul de salvare al Eurogrupului creat in 2012, in care deciziile sunt luate cu majoritate de voturi.O solutie recomandata de Transparency International este ca presedintele Eurogrupului sa se prezinte periodic pentru a da explicatii in fata Parlamentului European si Eurogrupul sa aiba un registru al documentelor pentru toate activitatile.Organizatia non-guvernamentala sustine ca Eurogrupul ar trebui sa aiba si un presedinte cu norma intreaga (nu un ministru de finante dintr-o tara care asigura presedintia) . Astfel, Eurogrupul ar fi mai protejat de presiunile guvernelor nationale si ar fi in mod clar responsabil pentru deciziile luate, apreciaza Transparency International.Potrivit ONG-ului, Eurogrupul nu reuseste sa indeplineasca standardele de baza ale UE privind responsabilitatea si supravegherea, noteaza dpa. Organizatia mentioneaza faptul ca Eurogrupul nu are inca obligatia sa respecte liniile directoare de baza privind transparenta ale altor institutii ale UE si nu este guvernat de niciun tratat UE.Pentru a remedia aceste preocupari, Eurogrupul ar trebui sa formalizeze si sa publice deliberarile sale acordand in acelasi timp un rol mai important parlamentului in verificarile situatiei economice a statelor membre, a recomandat raportul.