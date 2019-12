Trenurile de noapte incep sa revina in Europa

In secolul trecut, trenurile de noapte rulau pe rute precum Paris-Istanbul sau Londra-Venetia. Insa, pe masura ce trenurile de mare viteza au permis scurtarea duratei calatoriilor iar aparitia companiilor aeriene low cost si a reglementarilor dure impuse de Uniunea Europeana au facut trenurile de noapte neviabile din punct de vedere, marile companii au renuntat la aceste servicii.In prezent, insa, dupa ce activistii pentru mediu, precum Greta Thunberg, i-au facut pe oameni sa se rusineze atunci cand zboara cu avionul, segmentul trenurilor de noapte da semne de revenire. De data aceasta nu mai este vorba de un numar mic de calatori de lux care calatoresc in trenuri opulente precum Orient Express ci de oameni obisnuiti si turisti interesati de impactul asupra mediului.Toate acestea sunt o veste buna pentru Paul Winkler, un inginer de la grupul german Siemens AG, care timp de 27 de ani a construit trenuri si care nu credea ca va mai construi trenuri de noapte pentru un client din Europa Occidentala. "Eram la un punct in care am crezut ca s-a terminat. Oamenii treceau la avioane si calatorii cu trenul de mare viteza. Unele rute populare au fost inchise", a spus Paul Winkler.Astfel, calatoriile cu trenul de noapte pe ruta Zurich-Madrid au fost oprite in 2013. Conexiunile intre Germania si Amsterdam, Danemarca si Paris au fost oprite in 2014. Operatorul italian Trenitalia a oprit ruta Roma-Paris in 2015 pentru ca in 2016 grupul german Deutsche Bahn AG sa puna capat serviciului sau de noapte.In prezent, insa, o gura de oxigen pentru Siemens este o comanda in valoare de 200 milioane euro pentru trenuri de noapte venita de la operatorul austriac Oesterreichische Bundesbahnen-Holding AG (OeBB). Acesta este singurul operator feroviar din Europa Occidentala care nu doar mentine dar a decis sa isi extinda oferta de calatorii cu trenul de noapte.La mijlocul acestei luni, Siemens va incepe sa produca 13 noi trenuri de noapte pentru OeBB la uzina sa de la Simmering, din apropiere de Viena, unde se construiesc trenuri inca din secolul 19. Noile vagoane, care vor suferi prima modificare de design din ultimele sase decenii, vor fi gata de testare la finele lui 2020.Deocamdata comanda venita de la OeBB este prima si singura comanda pentru trenuri de noapte primita de Siemens de la o companie feroviara vest europeana in ultimii 15 ani.Austria, tara amplasata in centrul continentului si fara mari aeroporturi, nu a renuntat niciodata la trenurile de noapte. Compania feroviara OeBB a preluat vagoanele pe care Deutsche Bahn le-a retras din circulatie si a preluat serviciile pe rute precum Hamburg-Zurich si Zurich-Berlin.Numarul pasagerilor transportati de OeBB pe rutele de noapte ar urma sa inregistreze un avans de 10% in acest an insa pe unele conexiuni precum Viena-Zurich s-a inregistrat chiar o crestere de peste 20%. Compania austriaca a relansat cursele pe ruta Viena-Venetia iar in luna ianuarie 2020 va demara cursele pe ruta Viena-Bruxelles. In prezent, un numar de patru parlamentari germani cer introducerea unor curse de noapte pe ruta Berlin-Bruxelles, pe care OeBB ar putea sa le deserveasca in cooperare cu Deutsche Bahn.Chiar si tara natala a Gretei Thunberg, Suedia, pregateste o licitatie publica pentru noi curse de trenuri de noapte spre alte tari europene, dupa ce numarul pasagerilor pentru cursele de noapte dinspre Goetheborg si Stockholm pana in zona arctica au crescut cu 43%. In luna noiembrie, autoritatile feroviare din Norvegia au recomandat cresterea curselor de noapte iar elvetienii se gandesc sa reintroduca vagoanele de tip cuseta pe care le-au retras din circulatie in 2009. In Italia, operatorul Trenitalia, care ofera in continuare curse interne cu trenul de noapte, are de gand sa cheltuie 300 milioane euro pentru noi locomotive si modernizarea vagoanelor. In sfarsit, trenul de noapte Caledonian Sleeper care face legatura intre Londra si Scotia a fost modernizat."In Europa, trenurile de noapte au un viitor din doua motive: unul este flight shaming, care ii face pe oameni sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori cu avionul iar al doilea este obiectivul de a avea o zona feroviara unica in UE", a spus Francois Davenne, directorul general al Uniunii Internationale a Cailor Ferate (UIC).In aceste conditii, eforturile OeBB de a-si moderniza serviciul de tren de noapte pare de bun augur. Noile sale vagoane, care vor intra in circulatie din 2022, vor mai multe cusete, mai multa intimitate, cabine de lux cu paturi mai mari si compartimente accesibile persoanelor cu carucioare.