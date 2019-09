Tribunalul UE a decis rambursarea facilitatilor fiscale primite de Fiat, nu si de Starbucks

In schimb, aceeasi instanta a respins o hotarare a Comisiei Europene intr-un dosar similar, care viza lantul de cafenele Starbucks, si care potrivit executivului comunitar trebuia sa plateasca Olandei taxe restante in valoare de 30 milioane de dolari.In urma cu patru ani, Comisia Europeana a decis ca Fiat si Starbucks au beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Luxemburgului si Olandei si in consecinta, comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a somat in data de 21 octombrie 2015 Fiat si Starbucks sa ramburseze pana la 30 de milioane de euro fiecare, primul catre Luxemburg si al doilea catre Olanda.Cele doua companii si tarile vizate au depus fiecare recursuri impotriva acestei decizii a executivului comunitar iar tribunalul european a examinat marti aceste recursuri.In hotararile sale publicate marti, Tribunalul a luat decizii diferite in cele doua dosare."Tribunalul General confirma decizia Comisiei cu privire la masurile de sprijin acordate de Luxemburg pentru Fiat Chrysler Finance Europe" se precizeaza intr-un comunicat de presa al Tribunalului. In schimb, in dosarul care priveste Starbucks, Tribunalul General a apreciat ca "Comisia Europeana nu a putut demonstra existenta unui avantaj in favoarea Starbucks".Decizia pronuntata marti poate fi contestata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.Margrethe Vestager, fost ministru al Economiei in Danemarca, vrea sa puna capat tratamentului fiscal extrem de favorabil de care marile companii beneficiaza din partea anumitor state membre, precum Belgia, Irlanda, Luxemburg si Olanda.Potrivit lui Vestager, fost ministru al Economiei in Danemarca, aceste avantaje fiscale constituie de fapt ajutoare de stat ilegale deoarece provoaca o distorsionare a concurentei.Deciziile pronuntate marti de Tribunalul General vor fi examinate cu atentie de Irlanda in conditiile in care autoritatile de la Dublin au contestat recent solicitarea Comisiei vizand recuperarea un taxe restante in valoare de 13 miliarde de la gigantul american Apple.