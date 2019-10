UE a ajuns la un acord cu privire la un buget al zonei euro

"Avem un nou pilon pentru a sustine euro", a afirmat Mario Centeno intr-o conferinta de presa.Acest buget al zonei euro va fi de aproximativ 17 miliarde euro si va fi consacrat investitiilor si sprijinirii reformelor economice. Suma de 17 miliarde euro corespunde cu partea alocata zonei euro din cele 25 miliarde euro pe care Comisia Europeana le-a propus pentru sustinerea reformelor economice in UE.De asemenea, tarile din zona euro au cazut de acord ca ar putea majora volumului bugetului zonei euro via un acord interguvernamental, ale carui detalii ar urma sa fie stabilite dupa intrarea in vigoare a viitorului cadru bugetar multianual UE in 2021.Tarile din zona euro isi vor recupera, sub forma de finantari de la buget, cel putin 70% din contributia lor. Aceleasi tari vor cofinanta, cu pana la 25%, proiectele sustinute de bugetul zonei euro.Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au convenit ca 80% din sumele trase de la bugetul euro vor fi alocate pe baza a doua criterii: populatia si PIB-ul per capita inversat. Restul de 20% va fi utilizat in eventualitatea unor masuri de urgenta pentru a reactiona la problemele specifice fiecarei tari. Valoarea contributiilor nationale ar putea fi redusa la jumatate in circumstante economice grave, definite conform regulilor bugetar ale Uniunii Europene.