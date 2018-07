UE a semnat cel mai mare pact comercial din istoria sa

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, documentul a fost semnat marti in cadrul summit-ului UE-Japonia de la Tokyo. Este vorba despre cel mai mare acord comercial negociat vreodata de UE, care va crea o zona comerciala deschisa pentru mai mult de 600 de milioane de persoane.Pactul va elimina marea majoritate a taxelor vamale pe care intreprinderile din UE care exporta in Japonia le platesc anual, in valoare de un miliard de euro, precum si o serie de obstacole de lunga durata in ceea ce priveste reglementarea, de exemplu in cazul autoturismelor. Acesta va deschide, de asemenea, piata japoneza, de 127 de milioane de consumatori, unor exporturi-cheie de produse agricole din UE si va spori oportunitatile de export ale Uniunii intr-o serie de alte sectoare.Totodata, Acordul de parteneriat economic va intensifica si cooperarea dintre Europa si Japonia in diverse domenii, va reafirma angajamentul comun al celor doua parti fata de dezvoltarea durabila si va include, pentru prima oara, un angajament specific referitor la Acordul de la Paris privind schimbarile climatice."Documentul pe care l-am semnat astazi reprezinta mult mai mult decat un simplu acord comercial. Este vorba despre un instrument care va crea oportunitati pentru intreprinderile noastre si pentru lucratorii si cetatenii nostri si care va stimula economiile europeana si japoneza. Acest acord comercial reprezinta insa si o declaratie, avand in vedere continutul sau, dar si sfera de aplicare si momentul in care survine. O declaratie a doi parteneri, reprezentand impreuna aproape o treime din PIB-ul mondial, care impartasesc aceleasi opinii si care isi reitereaza angajamentul de a mentine cele mai inalte standarde in domenii precum ocuparea fortei de munca, securitatea, protectia mediului si a consumatorilor. O declaratie in care afirmam ca credem intr-un comert deschis, echitabil si bazat pe reguli. O declaratie in care afirmam ca un acord comercial nu este un joc cu suma nula, ci un proces din care toate partile au de castigat. Acest acord va aduce beneficii concrete ambelor parti, protejand in acelasi timp sensibilitatile fiecareia dintre ele", a declarat presedintele Comisiei Europene.In ceea ce priveste exporturile de produse agricole din UE, acordul va elimina taxele vamale aplicate de Japonia pentru multe branzeturi, precum Gouda si Cheddar (care sunt in prezent de 29,8%), precum si pentru exporturile de vin (actualmente de 15%, in medie), va permite UE sa isi sporeasca in mod substantial exporturile de carne de vita catre Japonia, in timp ce pentru carnea de porc vor exista schimburi comerciale scutite de taxe vamale la exportul de carne prelucrata, precum si schimburi comerciale scutite aproape complet de taxe vamale pentru carnea proaspata."Impreuna cu Japonia, transmitem un semnal puternic prin care aratam lumii intregi ca doua dintre cele mai mari economii inca mai cred intr-un comert deschis, opunandu-se unilateralismului si protectionismului. Beneficiile economice ale prezentului acord sunt evidente. Eliminand taxe de ordinul miliardelor de euro, simplificand procedurile vamale si eliminand barierele interne in calea schimburilor comerciale, acordul va oferi intreprinderilor din ambele parti posibilitatea de a-si spori volumul exporturilor si de a-si extinde afacerile. Sectorul agricol european in special are motive de satisfactie, dobandind acces la enorma piata japoneza si protectie pentru peste 200 de produse alimentare si bauturi distinctive, precum Champagne si jambonul de Parma. Fac apel, cu aceasta ocazie, la Parlamentul European sa aprobe rapid acest acord, astfel incat intreprinderile, cetatenii si fermierii sa ii poata valorifica avantajele cat mai curand posibil", a afirmat, la randul sau, comisarul pentru comert, Cecilia Malmstrom.In plus, acordul va asigura protectia in Japonia a peste 200 de produse agricole europene de inalta calitate, care beneficiaza de asa-numitele indicatii geografice (IG), precum si protectia unei selectii de IG japoneze in UE.Pactul deschide si piete de servicii, in special pentru serviciile financiare, comertul electronic, telecomunicatiile si transporturile. In plus, garanteaza intreprinderilor din UE accesul la marile piete de achizitii publice din 48 de orase mari din Japonia si elimina obstacolele din calea achizitiilor publice in sectorul feroviar, important din punct de vedere economic, la nivel national.De asemenea, sunt abordate anumite puncte sensibile ale UE, de exemplu pe cele din sectorul constructiilor de automobile, prin prevederea unor perioade de tranzitie de sapte ani inainte de eliminarea taxelor vamale.Acordul include si un capitol amplu despre comert si dezvoltarea durabila, fixeaza standarde foarte ridicate in materie de forta de munca, siguranta, mediu si protectia consumatorilor, consolideaza angajamentele UE si ale Japoniei cu privire la dezvoltarea durabila si la schimbarile climatice si protejeaza pe deplin serviciile publice.