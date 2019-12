UE adopta o pozitie dura fata de monedele digitale: Nu ar trebui permise!

Anuntul confirma linia dura a blocului comunitar fata de Libra, in conditiile in care autoritatile globale de reglementare au criticat moneda din cauza posibilului impact asupra sistemului financiar."Niciun aranjament global privind o moneda stabila nu ar trebui sa inceapa sa opereze in Uniunea Europeana pana cand dificultatile legale, de supervizare si cele legate de reglementare nu sunt identificate adecvat si rezolvate", se arata in declaratia comuna a ministrilor de Finante din UE.In luna iunie a acestui an, reteaua sociala Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook preciza ca Libra va fi sustinuta de active reale, cum sunt depozitele bancare si obligatiunile guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin. Anuntul celor de la Facebook a fost intampinat cu scepticism de autoritatile de reglementare si politicieni, Franta si Germania avertizand ca intentioneaza sa blocheze Libra in Europa.Luna trecuta, procesatorii de plati Mastercard si Visa s-au retras din proiectul Libra, din cauza incertitudinilor legate de reglementarea monedei digitale. Alte companii care s-au retras sunt Stripe, eBay si Paypal.Ministrii de Finante din UE au anuntat ca ar putea lua in considerare regulile blocului comunitar pentru a reglementa cripto-activele si monedele stabile ca parte a unui plan global. Comisia Europeana lucreaza deja la aceste noi reglementari, a anuntat Valdis Dombrovskis, vicepresedinte responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital.De asemenea, ministrii de Finante din UE au laudat activitatea Bancii Centrale Europene in privinta monedelor digitale publice, care ar putea reprezenta o alternativa la initiativele private.Intr-un document prezentat ministrilor de Finante din UE, BCE informeaza ca o moneda digitala publica ar putea fi necesara daca platile in Europa raman prea costisitoare.Posibila sa adoptare ar fi accelerata de indiciile privind o folosire mai scazuta a numerarului, apreciaza BCE, care avertizeaza ca impactul unei astfel de initiative asupra sistemului financiar ar putea fi foarte mare si, prin urmare, trebuie evaluata cu atentie.Fostul presedinte al BCE, Mario Draghi, declara in septembrie ca institutia nu intentioneaza sa emita o moneda digitala deoarece tehnologia pentru aceasta este inca nesigura, iar folosirea numerarului se afla la un nivel ridicat in zona euro.BCE este responsabila de emiterea de monede si bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea de monede si bancnote revine bancilor centrale nationale.Proliferarea rapida a criptomonedelor, cum ar fi Bitcoin, a dus la dezbateri aprinse pe plan global daca bancile centrale ar trebui sa-si lanseze propriile monede digitale.