UE da unda verde panourilor fotovoltaice made in China

Prima data Uniunea Europeana a impus masuri anti-dumping si anti-subventii pentru panourile fotovoltaice si celule fotovoltaice provenite din China in anul 2013 si, ulterior, in luna martie 2017, le-a extins pentru alte 18 luni.Potrivit unor surse din apropierea discutiilor, Comisia Europeana a propus respingerea unei solicitari care viza o noua prelungire si a obtinut sprijinul majoritatii statelor membre UE.In prezent producatorii chinezi isi pot vinde panourile fotovoltaice in UE fara taxe daca le comercializeaza la un pret cel putin similar cu un pret minim, care a scazut constant. Daca produsele sunt vandute la un pret inferior celui minim, atunci trebuie sa plateasca taxe de pana la 64,9%.Uniunea Europeana trebuie sa realizeze un echilibru delicat intre protejarea intereselor producatorilor europeni pe de o parte, si solicitarile importatorilor si celor care vor sa instaleze panouri fotovoltaice, care cer o reducere a costurilor pentru echipamentele de productie a energiei fotovoltaice. In plus, Bruxelles-ul este ingrijorat si de posibilul raspuns al autoritatilor de la Beijing, avand in vedere ca in 2013 cele doua parti s-au aflat pe marginea unui razboi comercial cu privire la acest subiect.Cu toate acestea, EU ProSun, un organism care ii regrupeaza pe producatorii europeni de panouri fotovoltaice, sustine ca exista motive pentru ca restrictiile sa fie prelungite. EU ProSun precizeaza ca in urma deciziei autoritatilor de la Beijing de a limita instalare de noi capacitati fotovoltaice, producatorii chinezi au capacitati in exces de 30 de Gigawati pe care le pot redirectiona doar pe cateva piete, avand in vedere ca SUA au impus deja tarife vamale suplimentare iar India vrea sa faca la fel."Numai UE inlatura in mod iresponsabil toate restrictiile si ii invita pe producatorii chinezi sa elimine competitia europeana si cea venita din partea tertelor parti pe piata din UE", a declarat presedintele EU ProSun, Milan Nitzschke, adaugand ca unele companii se gandesc sa conteste in justitie decizia Comisiei la CJUE.Pe de alta parte organizatia SolarPower Europe, care ii reprezinta pe cei care se opun restrictiilor, evoca studiile realizate de Comisia Europeana si firma EY care arata ca cererea de panouri fotovoltaice ar putea creste cu pana la 30%, ceea ce ar crea aproximativ 45.000 de locuri de munca, daca restrictiile impuse produselor chineze ar fi eliminate.