UE investeste 59 de milioane de euro in transportul fluvial de la Marea Neagra la Dunare

Proiectul, care va fi finalizat in 2021, va spori traficul navelor cu aproape jumatate fata de nivelul actual, in timp ce va imbunatati siguranta navigatiei si va proteja zona inconjuratoare de inundatii."Acest proiect va permite exploatarea suplimentara a enormului potential de transport fluvial in ceea ce priveste comertul si va beneficia de pe urma lui intreaga economie din sud-estul Romaniei si, intr-un sens mai extins, economia macroregiunii Dunarea, care leaga noua state membre ale UE si cinci tari vecine", a declarat comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu.Canalele sunt parte a retelei de transport trans-european Transport, sectiunea care leaga Rinul de Dunare.