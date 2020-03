UE modifica reglementarile pentru a ajuta companiile aeriene

Decizia vine in contextul in care companiile aeriene globale sunt profund afectate de efectele epidemiei, iar premierul Giuseppe Conte a declarat luni ca intreaga Italie se afla in carantina pana luna viitoare. Anuntul a determinat operatorii aerieni sa anuleze mii de zboruri si sa amane comenzile pentru avioane.Suspendarea reglementarii va pune capat "zborurilor fantoma" in care operatorii aerieni vor trebui sa zboare cu aeronavele aproape goale pentru a-si pastra sloturile, a explicat Von der Leyen, fara a preciza cat va dura suspendarea."Comisia Europeana va pune in discutie foarte rapid legislatia necesara. Vrem sa facem mai usor pentru companiile aeriene sa-si pastreze sloturile de pe aeroporturi, chiar daca nu opereaza zboruri din cauza scaderii traficului. Aceste masuri temporare vor ajuta industria noastra, dar si mediul. Va atenua presiunile asupra industriei aviatiei si, in special, asupra micilor operatori aerieni", a adaugat oficialul CE.Legislatia europeana obliga transportatorii aerieni sa utilizeze cel putin 80% din sloturile lor de pe aeroporturi, in caz contrar riscand sa le piarda in urmatorul an.Saptamana trecuta, Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) a anuntat ca este in contact cu organismele de reglementare de pe intregul glob pentru a gasi o solutie de suspendare a regulilor, avand in vedere ca transportatorii aerieni sunt obligati sa isi reduca zborurile ca raspuns la scaderea cererii pentru calatoriile cu avionul.