UE: Panama, Seychelles, Insulele Cayman si Palau, incluse pe lista paradisurilor fiscale

Pe aceasta lista actualizata se mai afla Fiji, Oman, Samoa, Trinidad-Tobago, Vanuatu si trei teritorii ale SUA - Samoa Americana, Guam si Insulele Virgine.Un numar de 16 jurisdictii (Antigua si Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, Cabo Verde, Insulele Cook, Curacao, Insulele Marshall, Muntenegru, Nauru, Niue, Saint Kitts si Nevis, Vietnam) au reusit sa puna in aplicare toate reformele necesare pentru a se conforma principiilor bunei guvernante fiscale ale UE inainte de termenul convenit si, prin urmare, au fost eliminate de pe lista de jurisdictii fiscale necooperante."Lucrarile cu privire la lista jurisdictiilor fiscale necooperante se bazeaza pe un proces amanuntit de evaluare, monitorizare si dialog cu aproximativ 70 de jurisdictii din tari terte. De cand am inceput acest exercitiu, 50 de tari au pus in aplicare reformele fiscale necesare pentru a respecta criteriile UE. Aceasta este un succes incontestabil. Dar acestea inseamna, de asemenea, o evolutie continua si un proces dinamic, in care metodologia si criteriile noastre sunt revizuite in mod constant", a declarat Zdravko Maric, vicepremier si ministru al finantelor croat, in numele presedintiei Consiliului UE.Lista jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, care face parte din strategia externa a Uniunii Europene privind impozitarea, astfel cum este definita de Consiliu, este menita sa contribuie la eforturile continue de promovare a bunei guvernante fiscale la nivel mondial.Aceasta a fost instituita initial in decembrie 2017 si se bazeaza pe un proces continuu si dinamic de stabilire de criterii in conformitate cu standardele fiscale internationale, de examinare a tarilor, in functie de aceste criterii, de dialog cu statele care nu respecta criteriile, de includere pe lista si eliminare de pe lista a tarilor, pe masura ce isi asuma angajamente sau iau masuri pentru a respecta criteriile, si de monitorizare a evolutiilor pentru a se asigura ca jurisdictiile nu revin asupra reformelor anterioare.Lista include jurisdictii care fie nu au purtat un dialog constructiv cu UE cu privire la guvernanta fiscala, fie nu si-au indeplinit angajamentele de a pune la timp in aplicare reforme in vederea respectarii criteriilor UE.Majoritatea angajamentelor asumate de jurisdictiile din tari terte au avut ca termen sfarsitul anului 2019, in timp ce transpunerea lor in legislatia nationala a fost atent monitorizata la nivel tehnic de catre Grupul de lucru pentru codul de conduita privind impozitarea intreprinderilor pana la inceputul acestui an. Consiliul a adoptat lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante care a rezultat in urma acestui exercitiu si a aprobat o prezentare a situatiei revizuite a angajamentelor in curs.Consiliul UE va continua sa revizuiasca si sa actualizeze periodic lista in anii urmatori, luand in considerare evolutia termenelor acordate jurisdictiilor pentru a-si indeplini angajamentele si evolutia criteriilor de includere pe lista pe care UE le utilizeaza la intocmirea listei.In paralel, in privinta masurilor "defensive" cu privire la jurisdictiile incluse pe lista, Consiliul a elaborat, in decembrie 2019, o orientare privind o mai buna coordonare a masurilor de protectie in domeniul fiscal adoptate la nivel national impotriva jurisdictiilor necooperante.Acesta a invitat toate statele membre sa aplice, incepand cu 1 ianuarie 2021, o masura de protectie legislativa in domeniul fiscal in raport cu jurisdictiile incluse pe lista, cu scopul de a incuraja respectarea de catre jurisdictiile respective a criteriilor de examinare privind impozitarea echitabila si transparenta, prevazute in Codul de conduita.