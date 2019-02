UE va examina mai atent investitiile straine directe

Este primul instrument la nivelul UE menit sa verifice investitiile straine directe pe criterii de securitate si ordine publica, acopera ISD facute de companii de stat netransparente in sectoare si tehnologii strategice, si cele cu impact asupra programelor si proiectelor europene.In timp ce UE ramane deschisa investitiilor, este nevoie de verificarea investitiilor straine directe din exterior pentru a nu pune in pericol interesele strategice ale UE. Noile reguli de examinare, convenite neoficial de Parlament cu ministrii UE, au fost adoptate cu 500 de voturi pentru, 49 impotriva si 56 de abtineri.Noul regulament protejeaza infrastructura strategica, din sectoarele de energie, transport, comunicatii si date, spatiu cosmic si finante, precum si tehnologii precum semiconductorii, inteligenta artificiala si robotica. Deputatii au adaugat cateva sectoare, printre care furnizarea de apa, asistenta medicala, aparare, mass-media, biotehnologie si siguranta alimentara.Deputatii au intarit mecanismul de cooperare cu includerea schimbului de informatii intre statele membre, care pot emite informari despre ISD directionate catre alte state membre. Comisia Europeana poate cere informatii si emite o opinie pentru tara vizata de investitie, insa decizia finala apartine tarii respective."Europa care protejeaza a devenit o realitate. Acest mecanism este un pas concret catre amenintarile impotriva industriilor, tehnologiilor si intereselor noastre strategice. Am reusit sa punem la punct acest mecanism foarte rapid, in ciuda subiectului sensibil, unei oarecare reticente si a unei presiuni fara precedent. Europa isi asuma controlul asupra destinului propriu si este in acelasi timp deschisa investitiilor", a declarat Franck Proust (EPP, Franta), raportor al masurii in Parlament.Consiliul este asteptat sa aprobe oficial acordul pe 5 martie. Regulamentul va intra apoi in vigoare la 18 luni dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.In prezent numai 14 state membre ale UE (Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Franta, Letonia, Lituania, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania si Marea Britanie) au mecanisme de verificare, care difera foarte mult din punct de vedere al scopului si al modelului folosit. Investitiile straine directe au de asemenea efecte transfrontaliere care pot acum fi adresate.In ultimii 20 de ani, structura si provenienta investitiilor straine directe in UE s-au schimbat semnificativ, in special din directia economiilor emergente. Investitiile din China au crescut de sase ori, cele din Brazilia de zece ori, iar investitiile din Rusia s-au dublat cel putin, vizand in ultima vreme sectoarele high-tech si de multe ori prin intermediul unor companii de stat sau cu legaturi guvernamentale.