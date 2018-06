UE va plafona pretul apelurilor telefonice efectuate intre statele membre

Acordul convenit in noaptea de marti spre miercuri, dupa 12 ore de negocieri, face parte dintr-o reforma mai ampla a legislatiei din domeniul telecomunicatiilor, veche de 15 ani.Aceasta reforma este destinata sa ii incurajeze pe operatori sa investeasca in retele de fibra optica si sa deschida frecventele radio pentru serviciile 5G.Insa, spre deosebire de propunerea initiala, Parlamentul European a propus ca preturile pentru apelurile internationale in interiorul UE sa fie plafonate, estimand ca deseori sunt disproportionat de mari.Conform acordului provizoriu, costul apelurilor dintr-un stat membru UE in altul va fi limitat la 19 eurocenti pe minut, in timp ce costul mesajelor SMS va fi plafonat la 6 eurocenti."S-a terminat cu apelurile si SMS-urile scumpe. Astazi am decis sa plafonam preturile daca efectuati un apel sau trimiteti un SMS intr-un alt stat membru UE", a declarat Miapetra Kumpula-Natri, unul din eurodeputatii implicati in negocierile pentru acord.Anul trecut, Parlamentul European a salutat eliminarea tarifelor de "roaming", aratand cetatenilor ca actioneaza in interesul lor si a subliniat ca de aceasta masura vor profita cei 500 de milioane de cetateni ai blocului comunitar.Cu toate acestea, numerosi operatori de telefonie mobila, Comisia Europeana si statele membre sustin ca plafonarea apelurilor internationale este o masura populista si inutila, consumatorii fiind in masura sa telefoneze in strainatate gratuit prin intermediul unor servicii precum Skype, Viber si WhatsApp.Acordul preliminar trebuie aprobat atat de statele membre cat si de Parlamentul European inainte de a deveni lege.