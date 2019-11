Uniunea Europeana a scos Belize de pe lista neagra de paradisuri fiscale

Aceasta lista a fost creata in decembrie 2017 si a fost revizuita in martie 2019, in urma unei analize aprofundate a punerii in aplicare a angajamentelor asumate de jurisdictiile tarilor terte implicate in acest proces."Belize a adoptat reformele necesare pentru a imbunatati regimul fiscal pentru companiile internationale, care urma sa fie implementat pana la finele lui 2018", se arata in documentul UE, adaugand ca acest lucru a fost suficient pentru a fi inlaturata de pe lista neagra.Ca urmare a deciziei de vineri, opt jurisdictii raman pe lista jurisdictiilor necooperante: Fiji, Oman, Samoa, Trinidad si Tobago, Vanuatu, Insulele Virgine Americane, Guam si Samoa Americana.Sistemul de "lista neagra" al UE a fost creat in 2017 ca parte a combaterii evaziunii fiscale in urma unor dezvaluiri, precum Panama Papers si Paradise Papers, legate de utilizarea lacunelor juridice de catre firme si persoane fizice pentru a evita plata impozitelor. Expertii europeni au avut nevoie de aproape un an pentru a evalua un numar de 92 de jurisdictii din intreaga lume pentru ca in luna decembrie 2017 ministrii de Finante din statele membre ale Uniunii Europene sa anunte ca au adoptat o lista neagra a paradisurilor fiscale, care atunci cuprindea 17 jurisdictii din afara UE care nu coopereaza in probleme legate de fiscalitate.Consiliul UE va continua sa revizuiasca si sa actualizeze periodic aceasta lista neagra in cursul anului 2019 si a solicitat deja un proces mai stabil incepand din 2020 (doua actualizari pe an).