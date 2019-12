Uniunea Europeana anunta masuri pentru combaterea spalarii banilor

Intr-o declaratie comuna, ministrii au cerut Comisiei Europene sa analizeze posibilitatea transferarii atributiilor de supervizare catre un organism al UE si sa modifice reglementarile pentru a intari coordonarea in randul autoritatilor nationale.In pofida faptului ca organizatiile infractionale "spala" in mod frecvent castigurile obtinute din activitatile lor ilegale peste hotare, lupta impotriva criminalitatii financiare este gestionata in UE in principal de autoritatile nationale, care nu coopereaza intotdeauna deplin.Ministrii de Finante sustin ca ar trebui luat in considerare "un organism al UE cu o structura independenta si atributii directe in privinta bancilor", dupa ce anul trecut s-au opus unui astfel de demers. Ei au cerut, de asemenea, o noua revizuire a reglementarilor UE privind combaterea spalarii banilor, la doar un an dupa ce blocul comunitar a adoptat a cincea revizuire a reglementarilor sale impotriva spalarii banilor.Inainte de reuniunea ministrilor de Finante din UE, unele din cele mai puternice state, inclusiv Germania, Franta si Italia, au sustinut ca atributiile trebuie transferate catre o autoritate UE deoarece organismele nationale s-au dovedit incapabile de a lupta impotriva spalarii banilor.Mai mult, ele au avertizat ca exista riscul ca unele autoritati nationale de supervizare "sa fie direct sau indirect influentate de institutiile supervizate sau de grupurile de interese".In ultimii ani Europa a fost zguduita de mai multe scandaluri de spalare a banilor care au scos la lumina modul in care infractorii pot exploata sistemul bancar european. Unul dintre aceste scandaluri a vizat grupul bancar Danske Bank, prin a carui filiala din Estonia au fost efectuate plati suspecte in valoare de aproximativ 200 miliarde de euro, intre 2007 si 2015. Un alt scandal vizeaza Pilatus Bank, din Malta, si neregulile financiare scoase la lumina de Daphne Caruana Galizia, o jurnalista asasinata in luna octombrie 2017, sau banca ABLV, din Letonia, acuzata de autoritatile americane de spalare de bani.