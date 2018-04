Uniunea Europeana are mai putini milionari. Ce s-a intamplat cu banii bancherilor?

Potrivit acestui studiu, grupul milionarilor din banci a scazut cu 10,6% in 2016, comparativ cu 2015, pana la 4.597. Datele EBA privind salariile sunt in euro, iar declinul din 2016 comparativ cu 2015 a fost cauzat in mare parte de deprecierea lirei sterline in raport cu moneda unica dupa referendumul in favoarea Brexit-ului din luna iunie 2016, informeaza Bloomberg.Trei sferturi (77%) dintre bancherii milionari din UE lucrau in anul 2016 in Marea Britanie (3.529 din totalul de 4.597 la nivelul UE), iar majoritatea era platita in lire sterline.Comparativ, in 2016, Germania a avut doar 253 de bancheri care au castigat mai mult de un milion de euro, iar Parisul aproximativ 205 bancheri cu recompense similare.EBA subliniaza ca raportul dintre partea variabila si partea fixa a remuneratiei acordata bancherilor milionari a continuat sa scada in 2016 pana la 104%, de la 118% in 2015 si 127% in 2014.Studiul EBA scoate in evidenta faptul ca cea mai mare parte a bancherilor milionari din UE, adica 3.330 dintre acestia, au fost platiti in 2016 cu sume cuprinse intre unul si doua milioane de euro, dar au existat si aproximativ 12 bancheri care au fost recompensati cu cel putin 13 milioane de euro fiecare, in timp ce o singura persoana a castigat cel putin 33 de milioane de euro.Acestia reprezinta o grupare restransa in randul celor aproximativ 2,8 milioane de persoane care lucreaza in sectorul bancar pe teritoriul Uniunii Europene.In pofida scaderii inregistrata in 2016, comparativ cu 2015, EBA subliniaza ca pe termen lung, adica in 2016 comparativ cu 2010, numarul bancherilor milionari din UE a crescut cu o treime, de la 3.427 in 2010 la 4.597 in 2016.