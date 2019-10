Viitorul comisar pentru servicii financiare promite sa reglementeze criptomonedele precum Libra

Cu prilejul audierii sale de catre Parlamentul European, Valdis Dombrovskis a spus ca ar trebui examinat impactul criptomonedelor asupra unor domenii precum stabilitatea financiara, stabilitatea monetara, protectia datelor si combaterea spalarii banilor."Europa are nevoie de o abordare comuna cu privire la criptomonedele precum Libra. Intentionez sa propun o noua legislatie in acest domeniu. Trebuie sa reglementam Libra, sa o supervizam in UE atat din punct de vedere al stabilitatii financiare cat si al protectiei investitorilor", a spus Dombrovskis europarlamentarilor.In luna iunie a acestui an, reteaua sociala Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, cum sunt depozitele bancare si obligatiunile guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin.Potrivit lui Dombrovskis, proiectul Libra, chiar daca nu este inca operational, ar putea reprezenta un risc la adresa stabilitatii financiare avand in vedere amploarea sa, in conditiile in care milioanele de utilizatori Facebook din Europa ar putea utiliza noua moneda digitala. Dombrovskis a adaugat ca noile reglementari ar trebui sa se concentreze pe apararea stabilitatii financiare, protejarea consumatorilor si abordarea riscurilor spalarii banilor prin intermediul criptomonedelor.In prezent, in Uniunea Europeana nu exista reglementari specifice cu privire la monedele digitale, deoarece acestea au fost considerate prea mici pentru a pune in pericol sistemul financiar. Insa planurile celor de la Facebook au tras un semnal de alarma astfel ca in prezent blocul comunitar vrea sa determine G20 sa adopte masuri globale cu privire la criptomonede.