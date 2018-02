Cel mai lung tunel pe sub mare ar putea scurta drumul dintre Finlanda si Estonia la doar 30 de minute

Dupa mai multi ani de studii, autoritatile de la Helsinki si Tallinn analizeaza posibilitatea de a construi un tunel submarin intre cele doua capitale nordice, situate la ambele capete ale Golfului Finic.Tunelul propus, cu o lungime de 103 de kilometri, ar scurta durata calatoriei intre Helsinki si Tallinn la aproximativ 30 de minute, fata de cel putin 90 de minute in prezent cu cel mai rapid ferry boat.In plus, tunelul feroviar ar conecta aeroporturile dintre cele doua capitale si de asemenea ar face legatura cu Rail Baltica, o conexiune feroviara care ar urma sa faca legatura intre Varsovia si Tallinn incepand din anul 2026."Estonia va fi conectata cu Europa Centrala si nu trebuie sa ne oprim aici", a declarat premierul estonian Juri Ratas intr-o conferinta de presa organizata la Tallin.Fara un tunel feroviar, traficul de pasageri intre cele doua tari este prognozat sa creasca de la noua milioane in 2017 pana la 14 milioane in 2050. Cu un tunel, traficul ar putea creste pana la 23 de milioane, dintre care 10 milioane ar fi transportati in continuare cu ferry boat-ul.Studiul de fezabilitate estimeaza ca tunelul submarin ar costa intre 13 si 20 de milioane de euro dar estimeaza ca 40% din costuri ar urma sa fie suportate de Uniunea Europeana.Un raport publicat in 2015 de autoritatile de la Helsinki avansa un pret de cost semnificativ mai mic pentru acelasi proiect, undeva intre noua si 13 miliarde euro.In paralel, un proiect rival sustinut de Peter Vesterbacka, fostul director general de la producatorul de jocuri video Rovio, incearca sa obtina finantare chineza pentru un tunel care ar urma o ruta diferita si ar fi inaugurat mai rapid decat varianta guvernului.Cu toate acestea, Guvernul finlandez a subliniat ca se concentreaza in continuare pe propriul sau plan. "Avem un proiect. Exista loc pentru inovare dar avem doar un singur proiect", a declarat ministrul finlandez al Transporturilor, Anne Berner.