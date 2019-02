Experimentul finlandez a esuat: Ce au facut oamenii care au avut venitul minim garantat timp de doi ani

In cursul acestui experiment, 2.000 de someri, cu varsta intre 25 si 58 de ani, selectati aleator, au devenit primii europeni care au beneficiat de un venit minim, un cec de 560 de euro pe luna timp de doi ani, indiferent daca au gasit sau nu un loc de munca, informeaza Reuters."Impactul asupra gradului de ocupare pare sa fie unul minor pe baza rezultatelor inregistrate in primul an", a informat ministrul finlandez al Sanatatii si Afacerilor Sociale, Pirkko Mattila.In pofida unei cresteri economice solide si a unui somaj redus, Finlanda sufera de pe urma imbatranirii populatiei. Autoritatile de la Helsinki vor sa restructureze sistemul de securitate sociala si sa il adapteze la o piata a muncii in care mai putini oameni vor avea o slujba cu un program traditional.Prin experimentul cu venitul minim garantat, Guvernul finlandez a testat ideea unei plase de siguranta pentru cei care nu pot sau aleg sa nu munceasca, si in acelasi timp sa ii incurajeze sa lucreze in regim part-time sau ca freelancer, fara teama ca ar putea sa piarda ajutorul de somaj.Chiar daca impactul asupra somajului a fost unul redus, bunastarea si starea de sanatate a celor care au beneficiat de venitul minim garantat a fost mai mare decat cea a grupului de control, subliniaza cercetatorii.Experimentul din Finlanda, primul de acest fel introdus la nivel national, a fost implementat de Guvernul condus de Juha Sipila, primul premier finlandez milionar, intre 2017 si 2018. Planul original al Guvernului finlandez a fost sa extinda schema venitului minim garantat dupa doi ani de teste.Insa, potrivit analistilor, indiferent de rezultatul experimentului, este putin probabil ca Finlanda sa introduca in curand un venit minim garantat la nivel national. Potrivit unor estimari, adoptarea unui astfel de venit la nivel national ar adauga aproximativ cinci puncte procentuale la deficitul public al Finlandei raportat la PIB.