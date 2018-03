Finlanda investeste in Nokia pentru a "consolida caracterul finlandez" al companiei

Solidium a precizat ca a preluat aceasta participatie de pe piata, in cursul anului 2018, pentru un pret de aproximativ 844 milioane de euro, transmite Reuters."Factorii atractivi pentru noi sunt pozitia solida de piata a companiei, combinata cu o larga expertiza tehnologica. In conformitate cu mandatul nostru, ne-am intarit si stabilizat proprietatea asupra acestei companii foarte importanta nationala", a declarat directorul general de la Solidium, Antti Makinen.Grupul finlandez Nokia, odata cel mai mare producator mondial de telefoane mobile, si-a vandut in anul 2013 operatiunile de telefonie mobila producatorului american de software Microsoft pentru suma de 5,6 miliarde de euro. Conform acordului convenit la vremea respectiva cu Microsoft, Nokia nu avea voie sa revina pe piata telefoanelor mobile pana la finele lui 2016.In Romania, in luna septembrie 2011, compania Nokia a anuntat inchiderea fabricii de la Jucu, la patru ani de la semnarea actului de infiintare.