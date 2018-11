Finlanda va importa gaze din Norvegia pentru a-si reduce dependenta de Rusia

Helsinki si Tallinn construiesc un gazoduct catre Estonia, numit Conectorul baltic, care trece pe sub Golful Finic, cu o capacitate de transport de 7,2 milioane de metri cubi de gaze pe zi."Planul este ca Finlanda sa fie deplin conectata la reteaua de gaze europeana si sa aiba acces si la alte surse, cum ar fi gazele naturale din Norvegia", a afirmat, pentru Reuters, Herkko Plit, directorul general al Baltic Connector Oy, unul dintre cei doi proprietari ai planificatului gazoduct.Conectorul baltic va permite importul de gaze printr-o conducta care va lega Polonia si Lituania, numita GIPL, si care ar urma sa fie finalizata pana in decembrie 2021. Aceasta va fi legata de Conectorul baltic, care va uni Polonia cu Norvegia, prin Danemarca.Decizia de investitii in proiectul Conectorului baltic, a carui valoare este estimata la 2,1 miliarde de euro, este asteptata de partenerii sai, operatorii retelelor de transport al gazelor naturale din Polonia si Danemarca, Gaz-System si Energinet, pana la finalul lui 2018.In ultimii ani, Finlanda si tarile din Europa de Est au incercat sa-si reduca dependenta de gazele din Rusia, partial din cauza temerilor ca Moscova ar putea folosi monopolul gazelor pentru influenta politica, asa cum a fost in trecut cazul in Ucraina.Tot necesarul de gaze al Finlandei este importat din Rusia.Operatiunile comerciale la Conectorul baltic ar urma sa inceapa la 1 ianuarie 2020. El este co-detinut de operatorii retelelor de transport al gazelor naturale din Finlanda si Estonia, Baltic Connector Oy si Elering AS.Tarile baltice si-au redus dependenta de gazul natural venit din Rusia dupa ce, in luna ianuarie 2015, Lituania a inaugurat primul sau terminal plutitor pentru importul de gaze naturale lichefiate in portul Klaipeda. In luna iunie 2016, Polonia a inaugurat un terminal similar in portul Swinoujscie.Saptamana trecuta, compania poloneza de stat PGNiG a semnat un acord pe termen lung pentru a beneficia de livrari de gaze naturale lichefiate din SUA.PGNiG a semnat un acord pe 24 de ani cu furnizorul american Cheniere Marketing International.Valoarea acordului nu a fost dezvaluita, insa presedintele Consiliului de Administratie de la PGNiG, Piotr Wozniak, a spus ca pretul este cu 20-30% mai mic decat cel platit in prezent de Polonia catre "furnizorul din Est", cu referinta la Rusia. Piotr Wozniak a mai informat ca PGNiG se asteapta sa semneze unul sau doua noi contracte pentru livrarea de gaze naturale Poloniei.