Finlanda vrea ca 1% din europeni sa invete elementele de baza ale inteligentei artificiale

Uniunea Europeana sustine o introducere larga a inteligentei artificiale in blocul comunitar, in ideea de a ajuta companiile europene sa recupereze decalajul care le separa de rivalii din Asia si SUA."Investitia noastra are trei obiective: vrem sa ii echipam pe cetatenii europeni cu competentele digitale pentru viitor, vrem sa crestem gradul de intelegere practica a ceea ce inseamna inteligenta artificiala si, prin acest lucru, sa dam un impuls pozitiei Europei de lider in domeniul digital", a declarat ministrul finlandez al Muncii, Timo Harakka."Intr-un moment in care presedintia noastra se apropie de sfarsit, vrem sa oferim ceva concret. Este vorba de una dintre cele mai importante provocari cu care se confrunta in prezent Europa si Finlanda: cum sa crestem gradul de alfabetism digital", a adaugat Harakka.Viitorul curs online, derulat de Universitatea din Helsinki si lansat initial in 2018, a fost parcurs deja de peste 220.000 de studenti din peste 110 tari. Acest curs include module in subiecte precum invatare automata, retele neuronale, filosofia inteligentei artificiale si utilizarea inteligentei artificiale pentru a rezolva probleme.Deocamdata cursul online este disponibil in limbile: engleza, finlandeza, suedeza si estona, iar autoritatile finlandeze il vor traduce in toate limbile oficiale UE in cursul anului urmator.Obiectivul initial al cursului, acela de a educa 1% dintre finlandezi cu privire la elementele de baza ale inteligentei artificiale, adica aproximativ 55.000 de persoane, a fost atins in doar cateva luni de la lansare.