Finlandezii vor invata cum sa se imprumute mai putin, cu sprijinul statului

In ultimele doua decenii gradul de indatorare al gospodariilor din Finlanda s-a dublat, pe fondul reducerii dobanzilor si a eliminarii treptat a platilor cu numerar. Finlandezii sunt renumiti pentru cunostintele lor in domeniul IT insa disponibilitatea lor de a adopta platile digitale a coincis cu o relaxare a disciplinei cand vine vorba de obiceiurile de cheltuieli.In prezent, un nivel record de 7% din cei 5,5 milioane de cetateni finlandezi nu isi opt plati facturile, in crestere cu o treime in ultimul deceniu. In ultimii ani autoritatile au tras un semnal de alarma in special cu privire la cresterea creditelor de consum.Juha Pantzar, director la Guarantee Foundation, care ajuta persoanele supra-indatorate sa redobandeasca controlul asupra finantelor lor, spune ca disparitia banilor gheata a creat o noua realitate care modifica perceptia oamenilor cu privire la bani."Multi oameni au probeleme in a intelege modul in care sunt cheltuiti bani lor, cati bani mai au la dispozitie la finele lunii si cat de mult isi pot permite sa imprumute" spune Juha Pantzar.In urma cu doua decenii, numerarul era utilizat in 70% din tranzactiile la magazine, iar restul era reprezentat de tranzactiile cu cardul. Acum aceste proportii s-au inversat, platile cu cardul, dispozitivele mobile si alte forme de plati digitale au fost utilizate in 80% din tranzactiile la magazine in 2018."Consumatorii au facut deja tranzitia la lumea digitala cand vine vorba de plati. Oamenii nu mai au acelasi limitari fizice cu privire la buget pe care le aveau odata si asta face mai greu pentru oameni sa isi gestioneze finantele" subliniaza guvernatorul Bancii Centrale a Finlandei, Olli Rehn.Tocmai aici Banca Centrala a Finlandei vrea sa faca diferenta. Primul sau pas va fi sa adune date si sa formuleze un set de bune practici de la organizatii care lucreaza deja in domeniul alfabetismului financiar in ideea de a le ajuta sa se extinda si sa se asigure ca toate grupurile din societate vor primi asistenta adecvata. Ulterior, Banca Centrala va fixa tinte nationale cu privire la alfabetismului financiar si va colabora cu terte parti pentru a putea lansa un plan la nivel national.Finlanda a explorat deja alte modalitati pentru a reduce gradul de indatorare al gospodariilor. Autoritatea de reglementare in domeniul financiar a plafonat creditele imobiliare la 85% din pretul de achizitie al proprietatii si in prezent Ministerul de Finante din Finlanda lucreaza la noi restrictii.Pana in 2023 Guvernul de la Helsinki vrea sa dispuna de un registru de credit care sa contina date cu privire la imprumuturile fiecarei persoane, astfel incat bancile vor putea evalua daca sa acorde sau nu un nou credit. Regulile cu privire la creditele de consum au fost inasprite inca din toamna anului trecut.Autoritatile finlandeze sunt ingrijorate de costul uman al indatorarii, care in cazuri extreme, poate rezulta in excluderea persoanelor de pe piata muncii din cauza ca angajatorii tind sa evite muncitorii cu un istoric de creditare negativ.