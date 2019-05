Statele baltice se intrec intre ele sa reduca accizele la alcool

Analistii avertizeaza insa ca aceste decizii ar putea declansa o cursa spre limita inferioara cu privire la taxarea alcoolului, spre bucuria celor care consuma alcool dar afectand veniturile guvernului. Exista si ingrijorari care merg dincolo de finantele statului: decizia Estoniei de a majora taxele pe alcool a dus consumul de alcool la cel mai scazut nivel din ultimul deceniu iar sindicatele doctorilor avertizeaza ca planurile privind reducerea taxelor ar "trimite un mesaj clar ca sanatatea publica nu este importanta".Dupa de a majorat accizele la alcool, Estonia a inceput sa resimta efectele scaderii veniturilor la buget in urma cu doi ani, cand din ce in ce mai multi din cetatenii sai au inceput sa mearga in tara vecina Letonia pentru a cumpara vin si bauturi spirtoase iar numarul de turisti finlandezi, care vizitau Estonia in principal pentru a cumpara alcool la preturi reduse, a inceput si el sa scada. La presiunile retailerilor si a companiei de transport maritim de pasageri Tallink Grupp, autoritatile de la Tallin au decis ca vor reduce accizele la alcool cu 25% incepand din luna iulie, reducand pretul pentru o sticla de votca de o jumatate de litru cu 1,5 euro pana la sase euro."Volumul alcoolului achizitionat in Estonia va creste iar ponderea alcoolului cumparat in Letonia va scadea cu siguranta", a declarat ministrul eston de Finante, Martin Helme.In replica, Letonia a anuntat ca va urmari cu atentie decizia Estoniei si va analiza subiectul taxelor pe alcool in cursul saptamanii viitoare. Subliniind importanta pastrarii competitivitatii, ministrul leton de Finante, Janis Reirs, a declarat ca o reducere a accizelor ar putea intra in vigoare inca din acest an.Actiunile Estoniei nu au fost ignorate nici in Finlanda, in special in randul consumatorilor de alcool, care vor ca urmatorul guvern de la Helsinki sa se abtina de la majorarea accizelor la alcool. "Prin taxe rezonabile la bere vom asigura ca aceasta profesie istorica va ramane in Finlanda. Acest lucru garanteaza locuri de munca si venituri din taxe in Finlanda si nu peste Golful Finlandei" a subliniat Riikka Pakarinen, directorul Federatiei producatorilor de bere si bauturi racoritoare din Finlanda.