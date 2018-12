Autoritatile franceze vorbesc de un impact sever al protestelor "vestelor galbene" asupra economiei

Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale afectate de miscarile de protest, Bruno Le Maire a spus ca exista scaderi ale cifrei de afaceri de ordinul 15%-50%, in functie de sector, informeaza Reuters."Impactul este sever si continuu. Exista scaderi ale cifrei de afaceri de 15% pana la 25% in sectorul de distributie, de 20% pana la 40% a vanzarilor in sectorul comertului cu amanuntul si pierderi de 20% pana la 50% pentru restaurante, in functie de locatie", a declarat Bruno Le Maire.In ceea ce priveste sectorul hotelier, ministrul francez a vorbit de o "scadere a rezervarilor de 15% pana la 20%. Industria este de asemenea afectata de o reducere a vanzarilor de vehicule la Renault sau Peugeot si de scaderi mai mari in industria agroalimentara", a adaugat Le Maire.Chiar daca nu a putut estima impactul protestelor asupra Produsului Intern Brut, Le Maire a subliniat ca restabilirea ordinii trebuie sa fie prioritatea absoluta.Miscarea "Vestelor galbene" exprima furia populara impotriva cresterii preturilor la combustibili. Ciocniri violente intre scutieri si protestatarii din miscarea denumita "Vestele galbene" au avut loc sambata pe strazile Parisului in al treilea weekend consecutiv de manifestatii. Demonstratia planificata a fi pasnica a degenerat in violente fara precedent la Paris, provocand multe victime in confruntarile cu politia.Ziua de sambata in care a avut loc manifestatia "Vestelor galbene" la Paris a fost marcata ''de violente de o gravitate fara precedent'', a declarat duminica prefectul politiei, Michel Delpuech. In total, 412 persoane au fost arestate, "un nivel care nu a mai fost inregistrat niciodata in ultimele decenii", a adaugat Delpuech, criticand "violenta extrema si fara precedent" impotriva fortelor de ordine.