Banca Frantei si-a redus la jumatate prognoza de crestere din cauza "vestelor galbene"

"Activitatea serviciilor a incetinit ca urmare a efectului actualelor manifestatii. Transporturile, restaurantele si reparatiile de automobile au dat inapoi, precum si sectorul hotelier", constata Banca Centrala a Frantei, pe baza ultimei anchete de conjunctura.Aceste noi prognoze ale Bancii Centrale a Frantei sunt net inferioare unui nivel al cresterii economice de 0,8% care ar fi fost necesar in ultimele trei luni ale anului, dupa o crestere de 0,4% in trimestrul al treilea si un avans de 0,2% in primele doua trimestru, pentru a atinge obiectivul anual de 1,7% propus de Guvernul de la Paris.In cursul diminetii, ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a estimat pentru postul de televiziune RTL ca manifestatiile "vestelor galbene" ar urma sa stearga 0,2 puncte procentuale din cresterea economica inregistrata de Franta in trimestrul patru, dar a refuzat, pentru moment, sa revizuiasca in jos obiectivul anul de crestere al Guvernului.Potrivit anchetei de conjunctura, care a cuprins 8.000 de societati, dintre care 3.500 din industrie, si care s-a derulat in perioada 28 noiembrie - 5 decembrie, Banca Frantei a constatat ca, "in luna noiembrie, miscarile de protest au afectat productia industriala in majoritatea sectoarelor".Tot in industrie, unde sectoarele automobile si agroalimentar au avut mult de suferit, "stocurile au crescut usor", in timp ce "efectivele nu s-au majorat".La o saptamana dupa imaginile siderante ale violentelor in plin Paris, care au facut inconjurul lumii, si in pofida numeroaselor avertismente din partea autoritatilor, ziua de sambata a fost marcata de o mobilizare in continuare puternica, precum si de noi violente in capitala si in regiuni, cu mai multe magazine atacate.In timp ce Guvernul a anuntat in aceasta saptamana anularea unei cresteri a taxei la carburanti, punct de plecare al miscarii, ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a cerut la randul sau intreprinderilor, inaintea weekendului, sa acorde o prima defiscalizata salariatilor. Caracterul sau obligatoriu sau facultativ constituie totusi obiectul unor dezbateri intre patronat si sindicate.