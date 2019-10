Codul rutier a fost modificat in Franta pentru a reglementa circulatia trotinetelor electrice

Aceste reguli, care vor intra in vigoare sambata, erau cerute de mult timp de autoritatile publice si utilizatori, care se confrunta cu o coabitare complicata pe trotuare si sosele si cu un numar din ce in ce mai mare de accidente, unele mortale.Pe langa gyropod-uri si hoverboard-uri, sunt vizate in special trotinetele electrice. Un veritabil fenomen la moda in numeroase orase din Franta si Europa, utilizarea trotinetelor electrice a explodat in ultimii doi ani, in special prin intermediul aplicatiilor de inchiriere de tip 'free floating'. De exemplu, la Paris sunt in prezent 15.000 de trotinete electrice."Era o nevoie fundamentala de stabilire de reguli", a subliniat delegatul interministerial pentru siguranta rutiera, Emmanuel Barbe.Aceste reguli "vor permite o utilizare mai responsabila si o revenire la o utilizare linistita a trotuarelor de catre pietoni, in special de catre cei mai vulnerabili: persoane in varsta, copii, persoane cu mobilitate redusa", a apreciat la randul sau Jean-Baptiste Djebbari, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.Legea prevede, de acum inainte, ca aceste dispozitive nu trebuie sa depaseasca o viteza de 25 km/h, in conditiile in care unii constructori ofera modele a caror viteza poate ajunge pana la 80 km/h. La fel ca si in cazul bicicletelor, ele trebuie echipate cu lumini de pozitie fata/spate, de catadioptrii, cu un sistem de franare si cu un avertizor sonor.De asemenea, se pune capat utilizarii trotinetelor electrice de catre doua persoane simultan, uneori un copil. "Dispozitivele de deplasare personala motorizate" nu vor putea transporta decat un conducator, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 12 ani. In cazul nerespectarii regulilor, contravenientii pot primi o amenda de 35 de euro.In plus, se pune capat slalomurilor pe trotuare sau prin mijlocul pietonilor, in conditile in care conductorii trotinetelor electrice vor trebui sa utilizeze pistele pentru biciclete sau soselele unde viteza este limitata la 50 km/h. La fel ca si pentru alte vehicule, este interzis sa vorbesti la telefon sau sa porti casti in timpul condusului.