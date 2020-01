Cresterea economica a Frantei, afectata de miscarile de protest

Oficialul nu a indicat la ce trimestru se refera, dar, saptamana trecuta, Banca Centrala a Frantei a avertizat ca grevele vor reduce cu pana la 0,1 puncte procentuale cresterea din trimestrul patru din 2019."Va fi un impact, dar cred ca va fi limitat. Estimarile pe care le avem acum la dispozitie arata ca impactul va fi de 0,1 puncte procentuale din cresterea trimestriala. Pe parcursul intregului an, impactul va fi extrem de limitat", a declarat Le Maire, la postul de televiziune LCI.Zeci de mii de persoane au iesit in strada saptamana trecuta in Franta pentru a protesta impotriva reformei sistemului de pensii, in a patra zi de mobilizare nationala marcata de greve, mai ales in sectorul transporturilor.Inceputa cu mai mult de o luna in urma, confruntarea dintre sindicatele contestatare si guvern nu scade in intensitate. Conform estimarilor politiei sau ale prefecturilor, in total, peste 120.000 de persoane au protestat joi la Paris si in aproape 30 de orase franceze, in timp ce sindicatele vorbesc despre circa 600.000 de manifestanti la 27 de actiuni de protest.Tinta lor este in principal presedintele Emmanuel Macron, dar au fost vazute si pancarte impotriva societatii financiare americane BlackRock, considerata de protestatari drept o beneficiara a acestei reforme si pe care au reprezentat-o cu imaginea unor vulturi.Guvernul de la Paris, sustinut de Comisia Europeana, care considera "necesara" aceasta reforma a sistemului de pensii, incearca sa adopte un "sistem universal" de pensii pe puncte, care sa unifice cele 42 de regimuri existente si sa elimine regimul pensiilor speciale, mai ales cele de care beneficiaza lucratorii din societatile de transport public, care se pot pensiona mai devreme.Reforma prevede si stabilirea unei "varste pivot" de 64 de ani, pentru a-i stimula pe francezi sa munceasca si dincolo de varsta legala de pensionare, in prezent 62 de ani.Pe ansamblu, guvernul promite un sistem "mai just", dar adversarii reformei se tem ca va creste varsta de pensionare si va scadea cuantumul pensiilor.Miscarea de protest inceputa pe 5 decembrie perturba in principal circulatia trenurilor si transportul public in regiunea pariziana, de unde rezulta mari dificultatii pentru utilizatorii sistemului de transport.Grevele afecteaza si alte sectoare, cum ar fi educatia, activitatea rafinariilor de petrol sau pe cea a avocatilor.