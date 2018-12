Dupa ce a renuntat la majorarea taxelor pe carburanti, guvernul francez ar putea reintroduce impozitul "pe patrimoniu"

Impozitul pe patrimoniu, cunoscut in Franta sub denumirea ISF si care viza intregul patrimoniu al unei persoane, a fost transformat anul trecut intr-un impozit care vizeaza doar patrimoniul imobiliar.In consecinta, cei care detin portofolii mari de actiuni vor fi exonerati, ceea ce a fost descris de partidele de stanga drept un "cadou pentru bogati", transmit AFP si Reuters.Intrebat cu privire la posibilitatea reintroducerii impozitului pe patrimoniu, reclamata de numerosi manifestanti, purtatorul de cuvant al Guvernului francez, Benjamin Griveaux, a spus ca Executivul ar putea sa isi regandeasca propunerile daca va ajunge la concluzia ca reforma nu a dat rezultate."Acest subiect nu este momentan pe masa discutiilor dar daca ceva nu merge, nu suntem idioti, il vom schimba", a declarat Benjamin Griveaux pentru postul de radio RTL, dupa ce Executivul de la Paris a anuntat inghetarea pentru sase luni a unor taxe nepopulare pentru carburanti.Estimand ca "este nevoie de 18 pana la 24 de luni pentru ca masura sa produca efecte", Benjamin Griveaux a afirmat ca acest dispozitiv va fi evaluat de Parlament, cel mai probabil "in toamna lui 2019".Cu privire la taxele pe carburanti, a caror majorare prevazuta a avea loc de la 1 ianuarie 2019 a fost amanata cu sase luni, purtatorul de cuvant al Guvernului francez a reafirmat miercuri ca daca Executivul nu va gasi o solutie la finalul procedurii de negociere ce se va derula pana la 1 martie 2019, va renunta sa le majoreze.In paralel, ministrul francez al Agriculturii, Didier Guillaume, a anuntat ca ordonantele atasate legii alimentatiei au fost amanate din cauza protestelor "vestelor galbene" si se vor aplica "in luna ianuarie sau februarie". In conditiile in care puterea de cumparare este in centrul protestelor, aceste ordonante care majoreaza pragul pentru revanzarea in pierdere si promotii "au fost amanate pentru ca exista alte subiecte de actualitate", a recunoscut Didier Guillaume. Aceste ordonante urmau sa fie prezentate miercuri in Consiliul de ministrii.Ciocniri violente intre scutieri si protestatarii din miscarea denumita "Vestele galbene" au avut loc incepand din 17 noiembrie pe strazile Parisului, in cadrul manifestatiilor impotriva costului ridicat la carburanti. Protestarii au denuntat scaderea puterii de cumparare in urma implementarii acestor masuri si l-au acuzat pe seful statului francez ca adopta politici care ii favorizeaza pe cei mai bogati membri ai societatii franceze. Protestele, care s-au extins si in alte regiuni din Franta, costa economia milioane de euro, avertizeaza analistii.