Europenii sunt din ce in ce mai nemultumiti de utilizarea salbatica a trotinetelor electrice

Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe strazi cat si pe trotuare, iar pasiunea pentru aceste vehicule asociate cu copilaria nu se dezminte. Insa din ce in ce mai multe voci se ridica pentru a denunta pericolul ridicat de utilizarea anarhica a trotinetelor.Luni seara, reprezentantii firmelor de inchiriat trotinete electrice s-au reunit la Primaria din Paris pentru a semna o carta de buna conduita "pentru utilizarea durabila" a acestui mod de transport precum si pentru "respectarea spatiului public si a securitatii parizienilor".Aproximativ 10 astfel de firme, printre care companiile americane Bird, Lime si cel mai recent Uber, opereaza deja la Paris iar flota de trotinete electrice, care in prezent este estimata la 15.000, ar urma sa creasca pana la 40.000 de unitati pana la finele anului."Este usor. Este libertatea", subliniaza Yosra Haj Jabid, un tanar tunisian ajuns de curand la Paris, care se deplaseaza zilnic cu trotineta electrica mai degraba decat cu transportul in comun. "Rapid, usor si mai ieftin decat cu un Uber" declara la randul lor un cuplu de turisti englezi care se plimba cu trotineta in jurul Turnului Eiffel.Zeci de utilizatori de trotinete electrice se plimba pe malul Senei, sub privirile uneori ingrijorate ale pietonilor. "Oamenii astia se comporta ca si cum ar fi singuri. Isi asuma riscuri, fac slalom printre pietoni, isi parcheaza trotineta oriunde. Unde este civismul?", se intreaba Yves Goupil, un amiral in retragere in varsta de 88 de ani care isi face zilnic plimbarea pe malul Senei.In foarte putine ocazii poti vedea un utilizator de trotineta care poarta casca, iar recent s-au inregistrat si accidente mortale. Cele mai recente date privind securitatea rutiera vorbesc de 284 de raniti si cinci ucisi din cauza trotinetelor electrice si a patinelor cu rotile in 2017, adica inainte de venirea firmelor de inchiriat trotinete electrice.Pe fondul pericolelor ridicate de utilizarea anarhica a trotinetelor, Consiliul din Paris a adoptat luna trecuta mai multe masuri de reglementare: amenda de 135 de euro pentru cei care circula pe trotuar, 35 de euro pentru stationarea salbatica. Iar pentru toamna acestui an este avuta in vedere adoptarea un decret care sa puna capat "legii junglei", potrivit termenilor utilizati de ministrul Transporturilor, Elisabeth Borne, care sa interzica trotinetele electrice a caror viteza nu este limitata la maxim 25 km/ora si care va introduce de asemenea obligatia de circula pe pistele destinate bicicletelor. Casca va fi obligatorie pentru cei cu varsta de pana la 12 ani.Mai multe orase din Europa au adoptat si ele in ultimele luni masuri destinate reglementarii utilizarii trotinetelor electrice. In Barcelona, o destinatie frecventata de turismul in masa, a interzis complet inchirierea de trotinete electrice.