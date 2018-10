Francezii isi pun panouri solare pe acoperisurile supermarketurilor, hotelurilor si spitalelor

Engie si Casino vor instala panouri solare cu o capacitate de pana la 1 MW pe magazine, cladiri industriale si municipale, dar si pe acoperisurile locuintelor particulare.In prezent, panourile solare din Franta au o capacitate de 7.660 MW."Potentialul instalarii in mod descentralizat de panouri solare pe acoperisuri este enorm", a afirmat, miercuri, directorul general al Engie, Isabelle Kocher, cu ocazia lansarii societatii mixte.Intr-o afacere similara cu cea a subsidiarei Tesla - SolarCity - noua societate mixta dintre Engie si Casino va finanta, va construi si va opera panourile solare si va vinde clientilor electricitate sub tarifele reglementate. La incheierea contractelor, consumatorii vor deveni proprietarii panourilor solare.Engie, primul furnizor de gaze naturale din Franta cu 9,6 milioane de contracte, are peste 16 milioane de clienti in Europa. Grupul francez are operatiuni pe intregul lant de productie a gazelor naturale lichefiate, de la explorare si productie pentru identificarea si exploatarea noilor zacaminte si pana la distributia catre clientul final.Pe piata din Romania, Engie este prezenta in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice si de mediu.