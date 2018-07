Francezii vor sa plafoneze comisioanele pentru saraci

"Cu privire la planul antisaracie, as prefera sa mai asteptam cateva saptamani pentru ca sa ajungem la o varianta mai buna. Am putea, de exemplu, include in acest plan si unele dispozitii plafonarea comisioanelor bancare.Cred ca este indispensabil pentru toti francezii cu venituri modeste sa ajungem la o adevarata plafonare a comisioanelor bancare astfel incat nimeni sa nu fie in dificultate pentru ca este obligat sa plateasca comisioane bancare insuportabile sau prea mari" a explicat duminica Bruno Le Maire la forumul economic de la Aix-en-Provence (sudul Frantei), transmit AFP si Reuters."Insa mai am nevoie de putin timp pentru a discuta acest lucru cu asociatiile, cu sectorul financiar si cu bancile pentru o adevarata plafonare eficienta a comisioanelor bancare pentru gospodariile cu venituri modeste" a adaugat ministrul francez al Economiei.Conform calendarului initial, Guvernul francez urma sa-si prezinte la inceputul lunii iulie planul sau antisaracie. Zilele trecute insa mai multi oficiali din Guvernul francez au anuntat ca publicarea acestui plan a fost amanata ca urmare a rezultatelor de la Campionatul Mondial si a dorintei presedintelui Emmanuel Macron de a merge in Rusia pentru a-i sustine pe fotbalistii francezi.