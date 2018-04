Franta: Angajatii ameninta Carrefour cu o greva exceptionala in sambata de dinaintea Pastelui

"Este pentru prima data in peste zece ani cand toate organizatiile sindicale au facut un apel la greva in acest weekend. Este o greva exceptionala", a declarat vineri Philippe Allard, reprezentantul organizatiei sindicale CGT la Carrefour, transmite Reuters.Cele 180 de hypermarketuri Carrefour din Franta ar urma sa fie afectate de apelul la greva in ziua de sambata 31 martie. "O parte importanta" din aceste magazine va cunoaste un grad de participare la greva de pese 50%, a precizat Michel Enguelz, delegatul sindicatului Force Ouvriere.Potrivit sindicatului Force Ouvriere,La inceputul acestui an, Carrefour a anuntat un vast plan de restructurare care se va traduce prin reduceri de personal, vanzarea anumitor magazine Dia si investitii in operatiunile digitale. In plus, un plan de plecari voluntare va fi pus la punct pentru 2.400 de salariati din Franta.Grupul francez de distributie Carrefour, prezent si pe piata din Romania, a inregistrat in 2017 pierderi nete de 531 de milioane de euro, in principal ca urmare a unor deprecieri de active in valoare de 1,3 miliarde de euro.In Romania, Grupul Carrefour numara 303 magazine, dintre care 32 de hipermarketuri 'Carrefour', 218 supermarketuri (203 magazine 'Market' si 15 magazine 'Express Orange'), 42 de magazine de proximitate 'Express', zece magazine de proximitate 'Contact', un magazin de comert online.