Franta spera sa obtina doua miliarde de euro din privatizarea loteriei

Potrivit prospectului publicat miercuri seara, listarea la bursa a Francaise des Jeux se va face la un pret cuprins intre 16,50 si 19,90 euro pe actiune, ceea ce evalueaza compania la 3,8 miliarde euro.Statul francez, primul actionar la Francaise des Jeux cu un pachet de 72% din capital, intentioneaza sa isi reduca participatia la 20%.Prin punerea pe piata a 100 milioane de actiuni, pe baza intervalului de pret avut in vedere, statul francez ar urma sa castige o suma cuprinsa intre 1,6 si 2 miliarde euro, potrivit calculelor AFP."Perioada de subscriere de actiuni va incepe joi si se va incheia marti, 19 noiembrie, ora 20 pentru persoanele fizice", a declarat ministrul Economiei, Bruno Le Maire.Acesta a precizat ca pana la o treime din actiunile listate la bursa vor fi rezervate persoanelor fizice.Pentru a-i convinge sa investeasca, micii investitori vor beneficia de mai multe avantaje: o reducere de pret de 2% pentru titlurile pe care le vor achizitiona si de asemenea vor primi o actiune gratuita la fiecare zece actiuni cumparate, daca le pastreaza pentru 18 luni.Mostenitoarea fostei loterii nationale infiintate in 1933, Francaise des Jeux este una din putinele companii publice franceze cu o stare financiara buna, avand in vedere ca anul trecut francezii au cheltuit aproape 16 miliarde euro pe jocuri de noroc.Introducerea la bursa a Francaise des Jeux, a patra loterie mondiala si numarul doi in Europa, este un adevarat test pentru Guvernul de la Paris. Operatiunea intervine intr-un context de scadere a cotatiilor bursiere in Europa pe fondul ingrijorarii investitorilor cu privire la incetinirea economiei mondiale, Brexit si tensiunile comerciale dintre China si SUA.Daca operatiunea va avea succes, Francaise des Jeux ar putea fi urmata si de alte privatizari, precum cea a companiei ADP care gestioneaza mai multe aeroporturi franceze.Insa privatizarea Francaise des Jeux a generat un val de critici, in special in Parlament, unde opozitia critica a denuntat ceea ce a numit o viziune pe termen scurt si o eroare cu grave consecinte asupra sanatatii publice, in special cu privire la combaterea dependentei de jocuri de noroc.