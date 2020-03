Franta pledeaza pentru un plan masiv de stimulare economica in Europa

Apelul lui Bruno Le Maire pentru o actiune coordonata la nivelul Europei a venit la scurt timp dupa ce premierul Italiei a anuntat o majorare a cheltuielilor pentru a diminua impactul economic al epidemiei de coronavirus."Europa trebuie sa isi dovedeasca utilitatea si eficacitatea politica si in consecinta ma astept din partea Europei la un raspuns puternic, masiv si coordonat pentru a evita riscul unei crize economice dupa epidemie", a declarat Bruno Le Maire pentru postul radio France Inter."Trebuie sa decretam mobilizare generala. Trebuie sa lucram la un plan de relansare care ar putea sa includa masuri fiscale, masuri bugetare, scaderi de impozite pentru ca sa putem depasi criza epidemiologica si sa putem relansa economia", a adaugat Bruno Le Maire.De asemenea, oficialul francez a apreciat ca Banca Centrala Europeana, al carei Consiliu al guvernatorilor se va reuni joi, dispune de o "marja de manevra" pentru a sustine economia si ca ar trebui sa stimuleze bancile comerciale sa acorde mai multe credite IMM-urilor intr-un moment in care epidemia a provocat un val foarte violent care afecteaza sectorul IMM-urilor.In conditiile in care evenimentele publice au fost anulate iar numarul turistilor s-a diminuat semnificativ din cauza coronavirusului, Bruno Le Maire a apreciat ca ritmul de crestere al economie franceze in 2020 ar putea sa fie mai mic de 1%. "Va fi evident un impact asupra locurilor de munca", a apreciat Le Maire, care a evocat posibilitatea unor reduceri de impozite pentru companiile afectate de situatia sanitara din Franta.Evenimentele cu peste 1.000 de participanti au fost interzise in Franta pentru a opri raspandirea coronavirusului, a anuntat duminica ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, la finalul unei sedinte de peste doua ore a Consiliului Apararii, desfasurata la Palatul Elysee.