Franta se pregateste pentru "martea neagra" din cauza grevelor din transporturi

Dupa mai multe zile de mobilizari cu succes limitat, greva lucratorilor din sectorul feroviar a ajuns in fata protestelor de durata, cu incetarea lucrului timp de doua zile din cinci, si reprezinta cea mai importanta provocare cu care se confrunta presedintele Emmanuel Macron de al venirea sa la putere in luna mai 2017, transmite AFP.Sindicatele de la compania nationala de cai ferate SNCF protesteaza impotriva eliminarii statului special, a deschiderii pietei de transport feroviar in fata concurentei precum si contra transformarii SNCF in societate anonima, proces care, potrivit sindicatelor, deschide calea pentru privatizarea SNCF, lucru negat de Guvernul de la Paris.Proiectul de reforma "vizeaza distrugerea serviciului feroviar public numai din dogmatism ideologic si nu va rezolva problema datoriilor companiei si nici cea a disfunctionalitatilor", afirma sindicatele de la SNCF.Greva lucratorilor din sectorul feroviar, care ar urma sa dureze 36 de zile intinse pe parcusul a trei luni, mizeaza pe uzura opiniei publice care, potrivit sondajelor, apreciaza ca greva este nejustificata dar spera ca feroviarii vor renunta daca executivul continua sa afiseze aceeasi intransigenta.De cealalta parte, conducerea SNCF se asteapta la un conflict dur de munca. Marti, SNCF se asteapta sa circule un TGV din opt, si un tren regional din cinci.In cazul traficului international, trei din patru trenuri Eurostar in circulatie si un trafic aproape normal in cazul trenurilor Thalys spre Belgia. In schimb, nu va circula niciun tren spre Spania, Italia si Elvetia.Pentru cei aproximativ 4,5 milioane de calatori care circula zilnic SNCF, saptamanile urmatoare se anunta a fi complicate in conditiile in car vor fi nevoiti sa foloseasca serviciile de ride-sharing si autocarele.In pofida amenintarilor cu greva, Guvernul de la Paris isi mentine hotararea de a moderniza sectorul feroviar, care urmeaza sa fie deschis concurentei, reamintind ca pentru a rula un tren in Franta costa cu 30% mai mult decat in alte parti. "Nimeni nu poate intelege de ce sindicatele lucratorilor din sectorul feroviar demareaza o greva de durata si penalizanta in conditiile in care Guvernul este angajat in procedura de dialog", subliniaza ministrul Transporturilor, Elisabeth Borne.Presedintele Emmanuel Macron, care s-a angajat sa transforme in profunzime Franta, risca foarte mult in acest dosar, in care mai multe Guverne au esuat in trecut. In 1995, o greva masiva in sectorul feroviar, cea mai importanta de dupa luna mai 1968, a paralizat Franta timp de mai multe saptamani.Insa si pentru sindicate protestele din aceasta saptamana sunt cruciale, pentru ca risca sa afecteze viitorul altor proiecte de reforma, care ii vor viza in special pe functionari si pe pensionari. Philippe Martinez, presedintele CGT, cea mai importanta confederatie sindicala din Franta, a facut un apel pentru o convergenta de protestelor, in conditiile in care exista nemultumiri in crestere si in randul pensionarilor, studentilor, lucratorilor din salubritate sau angajatilor din sectorul energiei, care vor intra si ei marti in greva.