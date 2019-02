Franta si Germania nu se pot pune de acord privind exporturile de armament

Potrivit unui purtator de cuvant al guvernului german, "cele doua tari au procedat, in ianuarie, la o prima coordonare a procedurilor de export de arme in cadrul proiectelor comune" si subiectul "face obiectul unor discutii intre cele doua capitale", noteaza luni AFP.Saptamanalul german Der Spiegel asigura sambata ca un acord a fost incheiat in acest dosar politic sensibil intre cele doua tari in marja Tratatului de la Aachen.La solicitarea AFP, serviciul de presa al premierului francez a asigurat ca "discutiile continua". "Aceasta munca este esentiala pentru realizarea proiectelor franco-germane de cooperare industriala" ce vizeaza produse destinate exportului, au indicat surse ale guvernului francez.Parisul si Berlinul au convenit sa dezvolte in comun un viitor tanc de lupta (Sistem terestru de lupta, Main Ground Combat System - MGCS), precum si un viitor sistem aerian de lupta (SCAF), care va combina un avion de noua generatie, rachete de croaziera si "roiuri" de drone.Reglementate intre Franta si Germania prin acordurile de la Debre-Schmidt din 1971 si 1972, exporturile de armament au nevoie de unda verde din partea tarii producatorului. Or, Berlinul are o conceptie restrictiva in materie de exporturi de arme, noteaza agentia de presa franceza."Acordurile Debre-Schmidt sunt incomplete, limitate si nu acopera problema componentelor", a comentat o sursa franceza."Obiectivul este de a impiedica o forta de blocaj similara cu cea exercitata de Washington prin regulamentele americane privind comertul cu arme (ITAR) ", explica aceasta sursa guvernamentala. Deoarece in prezent, "un surub german intr-un sistem permite sa fie luata ostatica vanzarea de armament".Potrivit blogului francez Secret Defense, Parisul si Berlinul vizeaza in special introducerea unei reguli potrivit careia "orice material cu mai putin de 20% din componente germane (dupa valoare) ar putea fi exportate liber de catre Franta fara a fi nevoie de un acord din partea Germaniei - si invers". Ministerul Apararii francez nu a dorit sa comenteze aceste informatii.