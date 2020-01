Franta va inchide 14 reactoare nucleare pana in 2035

Activitatea celor doua reactoare nucleare de la Fessenheim, cele mai vechi din Franta, va fi oprita anul acesta, in februarie si in iunie.Franta, dependenta de energia nucleara, vrea sa-si reduca procentul reprezentat de energia nucleara in productia de electricitate de la 75% in prezent la 50% pana in 2035."Daca anumite conditii legate de pretul electricitatii si evolutia pietei europene de electricitate sunt indeplinite, inchiderea a inca doua reactoare ar putea avea loc in perioada 2025-2026. Decizia va fi luata in 2023", se arata in document.Grupul energetic francez EDF ia in considerare inchiderea unor reactoare de la centralele din Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines si Tricastin, ca parte a planurilor de reducere a energiei nucleare.EDF, controlat de statul francez, opereaza 58 de reactoare nucleare si este responsabil pentru aproximativ 75% din productia de electricitate a Frantei. Insa in ultima vreme compania a fost afectata de desele opriri ale reactoarelor din motive de securitate si in plus trebuie sa faca investitii de aproximativ 55 de miliarde euro pentru modernizarea centralelor nucleare.