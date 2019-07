Franta va introduce o ecotaxa pe biletele de avion

Aceasta ecotaxa ar urma sa genereze 182 milioane de euro incepand din 2020, bani care vor fi destinati pentru investitii in infrastructurile de transport mai ecologice, in special cele feroviare, a precizat Elisabeth Borne.Pentru zborurile interne si intra-europene ecotaxa va incepe de la 1,50 de euro la clasa economic si va ajunge la 9 euro pentru un zbor la clasa business, in timp ce pentru zborurile in afara Uniunii Europene ecotaxa va fi de trei euro la clasa economic si va ajunge la 18 euro la clasa business."Am decis sa introducem o ecotaxa pentru toate zborurile cu plecarea din Franta", a spus Borne. Ecotaxa se va aplica tuturor companiilor aeriene si va viza doar zborurile cu plecare din Franta si nu cele cu sosirea in Franta.Guvernul presedintelui Emmanuel Macron vrea sa inaspreasca reglementarile in domeniul mediului inconjurator dar anul trecut a fost nevoit sa abandoneze o incercare de a majora acciza la motorina dupa protestele "vestelor galbene".Autoritatile franceze vor ca noua Comisie Europeana sa puna capat exceptiilor de la plata taxei globale pentru combustibili de avion si sa reduca emisiile de CO2, iar in acest sens s-au aliat cu Olanda si vor sa convinga si alte state europene sa taxeze mai mult calatoriile cu avionul.