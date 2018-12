Franta va introduce o taxa pentru Google, Apple, Facebook si Amazon in 2019

Propunerea dezbatuta in prezent a fost prezentata in luna martie de Comisia Europeana si vizeaza in principal gigantii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Propunerea vizeaza introducerea rapida a unei taxe de 3% pe veniturile generate de aceste companii din anumite activitati (publicitate sau revanzarea datelor personale), pana cand va fi negociata o solutie la scara mondiala in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD)."Am obtinut ieri un acord cu vice-cancelarul german cu privire la acest subiect si mi-am dat ragaz pana in luna martie pentru a ajunge la un acord la nivel european cu privire la gigantii din domeniul digital", a declarat Bruno Le Maire pentru postul de televiziune France 2. In cazul in care negocierile vor esua "o vom face la nivel national, incepand din 2019. Ii vom taxa pe gigantii digitali daca statele europene nu isi asuma responsabilitatea", a adaugat Le Maire.Franta, tara care se afla la originea acestei initiative, spera ca pana la finele acestui an va fi adoptata o directiva europeana cu privire la taxarea GAFA. Insa unele state membre UE se opun acestui proiect, in special Irlanda, unde mai multi giganti din domeniul internetului si-au infiintat cartierul general european.In incercarea de a se ajunge totusi la un acord, Parisul a propus marti Berlinului o versiune mai modesta a proiectului, in ideea adoptarii unei directive europene cel mai tarziu in luna martie 2019, pentru o intrare in vigoare in 2021. Aceasta noua propunere ar reduce considerabil amploarea taxarii comparativ cu ce ce era prevazut in proiectul Comisiei, in conditiile in care s-ar concentra doar pe taxarea veniturilor obtinute din vanzarea de publicitate online, adica va viza doar Google si Facebook.